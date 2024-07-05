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黃國昌再爆料：三總、艦指部也用華為

聯合報／ 記者林銘翰李人岳／台北報導
民眾黨立委黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨立委黃國昌。記者曾原信／攝影

民眾黨立委黃國昌先前踢爆，蘭陽指揮部裝設陸製逆變器，他昨天再度爆料，三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、國防大學也都有使用陸製產品，涵蓋逆變器、路由器及工業電腦，還包括華為的產品，難道所謂的綠能國家隊，已經變成民進黨口中的第五縱隊。軍備局回應，已要求立即拆除違約陸製品並停止運轉，並研議違約懲罰做法。

軍備局昨晚對回應，經過清查，在陸軍蘭陽指揮部查獲違約陸製變流器計陸軍紅柴林四十四個（德國ＳＭＡ品牌，大陸製）、海軍艦指部平海營區六十二個（台灣中達電品牌，大陸製）、三總松山分院廿二個（台灣台達電品牌，大陸製），共一二八台。

另外，蘭指部查獲二部華為路由器，及一部台灣品牌、大陸製造的資料讀取器；國防大學則無使用陸製產品。

黃國昌批評，行政部門永遠不肯誠實面對問題，被抓到才願承認。國安會聲稱八大基礎資訊關鍵設施禁用陸製設施，難道軍事要塞就可以使用？他也質疑國防部是否隱匿消息。

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