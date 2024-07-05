黃國昌再爆料：三總、艦指部也用華為

「非核」被視為民進黨的「神主牌」，不過賴清德總統執政後，包括經濟部長郭智輝、身兼國家氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢，都提出了對核電「開放性」的看法，也因此挑動民進黨「非核」的敏感神經。對此，府方日前的回應看起來是為了童子賢的言論「滅火」、「切割」，但據了解，其實賴總統心中自有盤算。...

2024-07-04 16:51