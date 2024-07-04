哈薩克與亞塞拜然喊一中 外交部：扭曲台灣主權

中國國家主席習近平3日在哈薩克分別與哈薩克及亞塞拜然總統會談，並發表聯合聲明稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部今天指出，任何國家無權也無法藉由發布聯合聲明，扭曲台灣主權及否認台灣客觀存在的事實。

外交部發布新聞稿指出，中國國家主席習近平3日在第24屆「上海合作組織」峰會前夕，在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）分別與哈薩克及亞塞拜然總統舉行會談。會後中國與哈、亞兩國分別發表聯合聲明，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論。

外交部表示，中國政府一再藉與他國領導人會談的機會，貶損台灣主權，對此舉表達強烈譴責與抗議，並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實從未改變，中華人民共和國從未統治過台灣，任何國家無權也無法藉由發布聯合聲明，扭曲台灣主權及否認台灣客觀存在的事實。

外交部呼籲，各國切勿罔顧歷史，一味扈從並縱容中國意圖扭曲國際視聽，試圖擴張威權並合理化侵略意圖的言論。

外交部說，中華民國台灣的主權只屬於全體台灣人民，而台灣堅持民主的信念，也絕不會因中國對台灣的各種政治逼迫與外交打壓，而有所動搖，呼籲中國秉持務實與誠意和台灣民選的合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話交流取代對抗圍堵，進行嘉惠雙邊人民的合作。

外交部也說，台灣將持續捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴強化合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由開放。