明朝野協商健保點值入法 衛福部警告：草案若過恐漲保費

考量健保點值長期偏低，國民黨團、立委提出修法，希望保障健保點值一點一元或一點○點九五元 。衛福部次長林靜儀表示，明天朝野協商健保法第62條，該草案若是通過，形同取消總額制度，醫療支出無法控制，且一旦醫療費用急速增加，將加重民眾負擔，立即面臨健保費率調漲壓力。

立法院預計在明天上午舉行朝野黨團協商，討論包含健保法第62條，提出保障點值每點0.95元或1元，已經被立法院長韓國瑜列為特急件，有望本會期通過立法。林靜儀、衛福部次長呂建德與健保署長石崇良今天下午親上火線，在黨團協商前一天舉行記者會說明。

今年第一季預估健保點值分別為，牙醫0.96元、醫院0.95元，西醫基層及中醫皆為0.9元，都不到0.95元。但林靜儀表示，保障健保點值一點一元或一點○點九五元等同實質取消總額制度，醫療支出無法預估及控制，與國家財政編列邏輯相悖。

衛福部次長呂建德指出，本次修法草案不只觸及第62條，是會影響整體健保制度穩定，相信立法院立委對民眾的健康念茲在茲，本次協商修法不可不慎。

林靜儀說，健保制度運作20多年，若在現有總額制度下達到點值一點一元，恐怕需要全年增加1100多億元；一點0.95元則要增加705億元；一旦總額制度刑周取消，增加的醫療支出可能不只全年一千億元，這是以往從來沒有發生過的狀況。

林靜儀表示，若立法通過保障點值，整體健保如何運作、財源仍是未知數；如何避免跟現有健保扞格，現在也無法告訴大家。她表示，尊重立法院審查，但懇請再多一些討論時間，讓醫界跟民眾都得到合理對待。

衛福部健保署長石崇良表示，健保支付的邏輯是「錢跟著人走，人在哪裡得到服務，錢就在哪裡」。總額制度有抑制醫療資源過度集中的效果，應該要將資源合理配置，耗用人力較多的項目應該適當提高。另，目前健保安全準備金仍有約2個月，約200億元，若採取保障點值一點一元，明年就得面臨保費調漲。

面臨新醫療科技及人口老化等挑戰，為使健保永續，林靜儀指出，衛福部已經推出四項改革措施：

一、持續擴大資源挹注，維持總額預算適當成長率，把總額額項目中與長照、公共衛生、預防保健、基礎資訊建設丶護理津貼、癌症新藥暫時性支付等項目，改由公務預算支應。

石崇良說，即將到來的總額協商中，已確定會把癌症新藥暫時性支付20億元移出，透過癌症新藥基金支應；護理夜班津貼40億元也會改以公務預算，希望在服務不減的狀況下，把健保的餅做大。

二、反應實際醫療成本及臨床人員付出，健保署已於今年6月成立「支付標準衡平性評量規劃專家小組」，將持續邀請相關專業圞體或專科醫學會共同討論，優先調升醫事人力投入及急重難症項目，改善醫事人員待遇，以穩固醫療照護量能。

三、合理分配醫療資源，針對山地離島資源不足地區燈塔型醫院提供補助，保障其收入或點值，維持在地醫療資源。

四、規規百億癌藥基金，以增加民眾使用癌症新藥的可近性，並避免排擠健保資源，後續將每年滾動檢討給付。