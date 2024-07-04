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政院版姍姍來遲 學輔法修法8日續審

中央社／ 台北4日電
立法院教育及文化委員會4日審查「學生輔導法部分條文修正草案」等案，教育部長鄭英耀（右）列席備詢。中央社
立法院教育及文化委員會4日審查「學生輔導法部分條文修正草案」等案，教育部長鄭英耀（右）列席備詢。中央社

立法院教育委員會今天審查學生輔導法部分條文修正草案，針對學生輔導諮商中心是否法制化，立委與教育部意見分歧，未獲共識。後因行政院會上午通過政院版，會議主席、國民黨召委柯志恩於中午裁示8日續審。

立法院教育及文化委員會今天審查學生輔導法部分條文修正草案，審查會原訂6月26、27日2天排審，因教育部次長張廖萬堅26日表示，行政院會27日就會通過政院版條文，審查會當天決議暫緩審查，並變更27日議程為考察國家太空中心。

不過，行政院會6月27日並未通過學輔法，國民黨立法院黨團為此舉行記者會，抨擊教育部跳票並於今天仍排審學輔法，期望在本會期完成初審。

審查會在中午散會前，僅通過3條條文，均是排除適用少年矯正學校的條文，第4條則卡在學生輔導諮商中心是否法制化，成為政府的正式編制。

教育部國教署長彭富源說明，諮商中心若納入正式編制，人員需具有公務員資格，進用將缺乏彈性，招人會遇到困難，且涉及員額編制數、機關數，不見得對學輔工作有利；常設化在人員進用具彈性，較符合教育現場需求，若為了永續，教育部也願意將「常態化」明定於條文中，化解立委疑慮。

教育部學務及特殊教育司長吳林輝說，如果輔諮中心正式化，就要進用公務員，將會面臨一個重大的困難，即除非各縣市公務員名額沒用完，才有空間讓輔諮中心來使用。

對此，多數朝野立委認為任務編組不穩定，主張應將學生輔導諮商中心法制化，法制化才是這次修法關鍵，否則等於沒修，教育部應提出明確數據證明法制化窒礙難行之處。

審查會進行至近中午，正當立委與教育部雙方意見相持不下，傳來政院版學輔法部分條文修正草案在行政院會通過，但依立院議事程序，要12日才能完成付委，15日才能併案審查。

會議主席柯志恩遂裁示朝野協商，並於協商後裁示，8日會以今天審過的條文為基礎，無法等政院版條文付委。柯志恩在發言譴責行政院後，於中午宣布散會。

此外，今天審查會提前散會，也與朝野立委在內政委員會審查選罷法的議事抗爭有關。民進黨上午發動突襲，成功占領內政委員會202會議室主席台，數名國民黨立法院黨團幹部在上午11時許，陸續到審查會的101會議室「勘查」，打算轉移陣地。

教育委員會中午宣布散會後，國民黨立委進入101會議室召開黨團會議。下午，內政委員會無黨籍召委高金素梅及國民黨立委宣告會議更換到101會議室，至下午3時20分許，高金素梅宣布散會，但綠營立委仍續守202會議室。

教育部 柯志恩

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