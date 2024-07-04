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政院經濟發展委員會7月啟動 卓榮泰：聚焦3方向、不會疊床架屋

中央社／ 台北4日電
行政院長卓榮泰今出席「2024財訊影響力論壇」。中央社
行政院長卓榮泰今出席「2024財訊影響力論壇」。中央社

行政院卓榮泰今天說，行政院籌辦的「經濟發展委員會」這個月將正式召開第一次會議，工作重點是「創新經濟、均衡台灣、包容成長」等3方向，包括，青年低薪、居住正義等問題，都會列子計畫、逐步完成。

卓榮泰今天出席「2024財訊影響力論壇」，他致詞提到，這個月行政院就會正式籌辦「經濟發展委員會」，有人質疑這與經濟部、國發會是否有疊床架屋之虞；他說，「完全不會」，經濟發展委員會是提高到由院長主持的層級，聘請許多外部專家學者做經濟顧問。

卓榮泰表示，行政院內部組織加上外部顧問，形成更多元討論，廣納更多意見，而且，每個子計畫都有執行的期程，這個月就會正式開第一次經濟發展委員會。

卓榮泰說，工作重點有3方向，第一是創新經濟、第二是均衡台灣、第三是包容成長。創新經濟會以5大信賴產業為主，再強化AI產業化、產業AI化，同時加上金融創新，很多新的金融方式產品會推出，要用普惠金融方式，讓全民共享科技進步。

卓榮泰指出，在均衡台灣計畫中，會提出140項國家基礎建設，讓它逐步在各縣市完成，同時，西部科技廊帶、東部的交通觀光，會一併在計畫中逐年完成。

至於包容成長的部分，卓榮泰說，會幫助中小微企業做數位轉型、淨零轉型，希望他們也能進到AI科技時代，此外，青年低薪與居住正義等問題，都會在包容成長中，列為子計畫，逐步完成。

卓榮泰表示，今年台灣經濟成長率預計是3.94%，比去年增加，經濟成長是民眾共同努力的成果，呼籲政府與民間一起把經濟成長果實與人民共享。

卓榮泰說，他稍早在行政院會已正式要求人事總處，參酌今年經濟成長的預估以及各種數字，做合理規劃，明年軍公教薪水往合理方向調升，他也呼籲民間一起參與，讓全民共享、普惠大眾。他相信，經濟發展固然是國家繁榮的指標，但公平分配才是文明國家重要的象徵，所以要在公平分配上做得更多、更好、更落實。

卓榮泰指出，行動創新團隊剛上路，前一個月還在紙上作業、還在總質詢、還在覆議釋憲當中，但現在，脫離了覆議釋憲，也結束總質詢，行政團隊會走向民間、走向外界、走向鄉村、走向台灣每個角落。

卓榮泰說，政府會到發現問題的第一線、解決問題的第一線，以及與人民站在一起的第一線，積極行動創新，把過去的老問題找出新方法，把現在的新問題找出好方法；民間、業界、學術界一起努力找出國家人民所需要的新方法與好方法。

卓榮泰表示，若國家有護國神山、護國群山，在座與會的專家學者都是聯合艦隊，台灣經濟發展過程需要聯合艦隊一起護衛經濟成長，指引國家正確方向；留才、引資、吸納人才，為國家培育更堅強實力。

卓榮泰 行政院

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