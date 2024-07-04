卓榮泰：朝向非核家園目標同時 供電要安全穩定

行政院長卓榮泰今天說，新的核能知識是未來發展趨勢，但它無法解決今天到2030年台灣所遇到的問題；社會討論核三延役，但依法律，即使延役，核三也要3年半到5年才有可能發電；這期間必須增加綠能發展，把台電排程中的電廠如期如質上路。

卓榮泰今天出席「2024財訊影響力論壇」，他致詞提到，總統賴清德所提的台灣要增強國家實力、持續發展五大信賴產業，政府會一一落實。

他說，為了與國際接軌，2050淨零轉型議題，現在業界比政府還要著急；環境部最近會提出一連串因應情勢變遷、國際淨零轉型所需要的政策，政府人民齊步向前邁進，讓國家產業也能在世界潮流下一起邁向國際市場。

卓榮泰說，政府還是堅持第二次能源轉型策略，也就是展綠、增氣、減碳，到達非核。

對於外界關心的能源政策，卓榮泰強調，非核家園是目標，環境基本法第23條規定，國家未來是逐步朝向非核家園，但是有很多途徑、很多方式、很多過程、很多時程，「在朝向目標的同時，最重要的，還是要提供安全穩定的供電」。

卓榮泰說，將來新的核能知識，那是未來發展趨勢，「我們認為它無法解決今天到2030年，台灣所遇到的問題」。

他進一步表示，現在國會、社會輿論在討論到底核三廠要不要延役，但是7月27日核三廠依照法律必須停下來，即使要延役，也要3年半到5年才有可能發電，換句話說，3年半到5年核三廠沒有辦法發電，這就是法律、這就是程序。

卓榮泰說，所以這期間唯一的責任就是多增加綠能發展，把所有台電目前排程中的電廠一一如期如質上路。未來預期會增加的用電量，用這些新的電廠、新的綠能把它補起來，經過合理的計算，未來需要增加700萬瓩，但是可以增加的電量到達920萬瓩。

卓榮泰表示，或許大家會質疑預估準不準、AI時代是否會超出，但政府都有做因應；在邁向非核家園過程，這些過程與途徑，都一一算得很清楚，但他要清楚告訴人民，「2030年之前，依照現在的計畫，不會有缺電之虞」。

不過，他也說，大家會想「哪一天桃園又停電、哪一天台北又沒電」，那就是電網韌性不足、智慧電網不足，所以台電也提出了10年、用5600億元要改善韌性電網，但是賴總統與他都覺得太慢了，「為什麼不5年完成呢？」早一天完成、早一天安全、早一天沒有因為外力被停電的擔憂。

他說，已要求經濟部、台電早一天完成韌性電網的強化工作，讓大家使用電時，更沒有覺得有這些威脅，這是政府對人民的承諾，一定要做到。