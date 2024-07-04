快訊

三軍總醫院網路故障！傳人工掛號現場一片混亂 院方回應了

「拜託讓我們出去」她怒控綠委「綁架囚禁」議事人員 王鴻薇報案了

研製導彈、送衛星上天...陸航太開創者一生只做3件事

影／綠委當召委9點人就跑 黃國昌批：可以這樣恣意妄為？

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）到場開直播說綠委是薪水小偷，與民進黨立委王定宇（左）引發綠白口水戰。記者林伯東／攝影
立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）到場開直播說綠委是薪水小偷，與民進黨立委王定宇（左）引發綠白口水戰。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，民眾黨立法院黨團主任陳智菡到場開直播說綠委是薪水小偷，民進黨立委王定宇反嗆，民眾黨立委麥玉珍自己沒來，反擊說你們不只偷薪水，還偷火龍果。

民眾黨團上午臨時舉行記者會，對於王定宇批民眾黨立委沒來開會，總召黃國昌表示，麥玉珍有簽到，什麼叫缺席？反倒是外交及國防委員會召委王定宇自己落跑。民進黨霸占內政委員會主席台時，同時應該在主持外交國防及司法法制委員會的民進黨立委王定宇、鍾佳濱直接宣布休息，前往助陣。民眾黨立委黃國昌表示，他一早就登記要質詢，結果鍾佳濱9點人就跑了，當主席可以這樣恣意妄為？說不開會就不開會？「司法法制委員會是你鍾佳濱一人開的嗎？可以這樣幹喔？」

立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，中午時還準備火龍果給黨籍委員食用。記者林伯東／攝影
立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，中午時還準備火龍果給黨籍委員食用。記者林伯東／攝影
民眾黨團上午臨時舉行記者會，總召黃國昌（右）、立委麥玉珍（左）回應對於民進黨王定宇批民眾黨立委沒來開會。記者林伯東／攝影
民眾黨團上午臨時舉行記者會，總召黃國昌（右）、立委麥玉珍（左）回應對於民進黨王定宇批民眾黨立委沒來開會。記者林伯東／攝影
民眾黨團上午臨時舉行記者會，立委麥玉珍（圖）回應對於民進黨王定宇批民眾黨立委沒來開會。記者林伯東／攝影
民眾黨團上午臨時舉行記者會，立委麥玉珍（圖）回應對於民進黨王定宇批民眾黨立委沒來開會。記者林伯東／攝影

民眾黨 民進黨 王定宇

延伸閱讀

再爆軍方使用華為產品 黃國昌：綠能國家隊淪第五縱隊

王定宇落跑助戰內政委員會 王鴻薇批薪水小偷

黃國昌嗆綠委無理取鬧 點名王定宇、鍾佳濱薪水小偷

王定宇、鍾佳濱棄自己委員會助戰內政 羅智強批「閃蛋雙俠」

相關新聞

王鴻薇爆：ACE詐團主嫌藏身媒體集團 還幫開節目洗白

詐騙集團藏身知名媒體？國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝...

綠議員黃嫈珺違紀助選侯友宜 遭開鍘停權3年宣布退黨

新北市長侯友宜去年參選總統，回故鄉嘉義縣朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉縣議員黃嫈珺以「朴子藝閣」成員身分出席合影，黃父、民進...

選罷法現形記…國民黨進退失據 民進黨也把自己臉打腫

立法院內政委員會今天審查選罷法修法，藍營態度急轉彎，表態對調高罷免門檻「沒有既定立場」，支持民眾黨版本完善罷免連署制度；綠營今總動員占領會議現場主席台癱瘓委員會，高喊「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，國民黨表態立場後撤退，留下民進黨獨守委員會唱空城。 內政委員會今天開會，國民黨前一晚急轉變，如今第二次撤守，轉為支持民眾黨團版本，態度前後反覆，已自失立場。國民黨之所以進退失據，正是因為想調高門檻，又怕被罵，迫於民意壓力，最後一刻收手。然而民進黨也早就想調高罷免門檻，還把選罷法當作政治攻防的工具，更無視於民意。

改善路口卻未見交部協助地方「行人零死亡」終究是口號？

台灣要改善道路交通安全，絕對不缺乏口號，從「道路交通安全精進作為」到近日的「道安總動員」，口號喊得響亮，但當被問到如何加速改善預期改善的路口時，卻毫無促使縣市政府提升效率的措施，等同又陷入揭露數據，就想讓全員動起來的自我美好想像中。

我漁船遭陸扣管碧玲神隱一天 王鴻薇：裝死裝睡該下台

澎湖漁船大進滿88號2日晚間遭大陸海警強行扣回福建圍頭港，海洋委員會主委管碧玲未第一時間回應。國民黨立委王鴻薇昨日傍晚於...

卓榮泰才宣告本月搭火車去花蓮就出事 政院：承諾不變

花東鐵路狀況頻傳，先前才發生新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌，今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口發生巨大落石砸斷鋼軌，台鐵表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。