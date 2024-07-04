影／綠委當召委9點人就跑 黃國昌批：可以這樣恣意妄為？

立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，民眾黨立法院黨團主任陳智菡到場開直播說綠委是薪水小偷，民進黨立委王定宇反嗆，民眾黨立委麥玉珍自己沒來，反擊說你們不只偷薪水，還偷火龍果。

民眾黨團上午臨時舉行記者會，對於王定宇批民眾黨立委沒來開會，總召黃國昌表示，麥玉珍有簽到，什麼叫缺席？反倒是外交及國防委員會召委王定宇自己落跑。民進黨霸占內政委員會主席台時，同時應該在主持外交國防及司法法制委員會的民進黨立委王定宇、鍾佳濱直接宣布休息，前往助陣。民眾黨立委黃國昌表示，他一早就登記要質詢，結果鍾佳濱9點人就跑了，當主席可以這樣恣意妄為？說不開會就不開會？「司法法制委員會是你鍾佳濱一人開的嗎？可以這樣幹喔？」 立法院內政委員會今天排審《公職人員選罷法》修正案，但一早民進黨立委就霸占主席台，導致會議停擺，中午時還準備火龍果給黨籍委員食用。記者林伯東／攝影 民眾黨團上午臨時舉行記者會，總召黃國昌（右）、立委麥玉珍（左）回應對於民進黨王定宇批民眾黨立委沒來開會。記者林伯東／攝影 民眾黨團上午臨時舉行記者會，立委麥玉珍（圖）回應對於民進黨王定宇批民眾黨立委沒來開會。記者林伯東／攝影