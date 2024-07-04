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日本參議院TY會訪團 赴五指山參拜李登輝

中央社／ 台北4日電

日本參議院TY會台灣訪問團今天赴五指山國軍示範公墓特勳區，在前總統李登輝墓前獻花致意。身為「台灣女婿」的參議員瀧波宏文強調，會盡一切努力深化台日關係。

李登輝基金會發布新聞稿表示，日本參議院TY會台灣訪問團上午10時抵達五指山國軍示範公墓特勳區，由瀧波宏文率清水真人、永井學、加田裕之、梶原大介等5位參議員，在李登輝墓前獻花致意。

李登輝基金會說明，身為「台灣女婿」的瀧波宏文曾在史丹佛大學任客座研究員，並於3年前取得早稻田大學的博士學位，是一位研究國際金融的學者，更多次在日本政壇與國際上為台灣發聲。

李登輝基金會執行長鄭睦群代表董事長李安妮接待，隨後便移往貴賓室交流。

鄭睦群指出，李登輝不論是總統任內或是卸任之後，都替今日的台日友好奠定非常重要的基礎。

瀧波宏文則回應，他曾在前日本首相安倍晉三山口縣的辦公室看到眾多李登輝的著作，安倍對於李登輝是真心的尊敬與敬佩。

瀧波宏文透露，要從政府官員轉換跑道投入選舉時，有人因為其妻是台灣人表示反對，安倍則支持他「台灣是重要的朋友，沒問題的！」這是瀧波宏文投入政壇之初非常重要的鼓勵，他也在2013年以70.59%的最高得票率當選福井縣選區的參議員。

加田裕之提到，曾在11年前訪問台灣，並且有機會面見李登輝。當時加田裕之的女兒剛剛出生，他拿了李登輝著作「最高領導者的條件」日文版請其簽名，並希望能寫上女兒的名字。李登輝欣然下筆，讓加田裕之倍感溫暖。

瀧波宏文最後強調，會盡一切努力深化台日關係，也呼籲台灣的朋友除了東京、大阪等大城市之外，日本還有很多地方城市與鄉村都非常值得造訪，歡迎到他的家鄉福井縣觀光與享受美食。

日本 李登輝 議員

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