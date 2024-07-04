綠議員黃嫈珺違紀助選侯友宜 遭開鍘停權3年宣布退黨
新北市長侯友宜去年參選總統，回故鄉嘉義縣朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉縣議員黃嫈珺以「朴子藝閣」成員身分出席合影，黃父、民進黨籍前省諮議員黃文峯製作「嘉義大團結、侯友宜當選」加油棒發給現場民眾。民進黨中評會上月28日開會一致決議，對黃嫈珺違紀助選行為停權3年處分。黃嫈珺中午發表書面聲明，貼出黨證，表達蒙受「不白之冤，莫名其妙，令人氣憤」，宣布退黨。
黃嫈珺聲明指出，「 告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠，本人海外學成歸國後就開始投入民主活動，在街頭舉牌、發傳單，從民進黨基層做起。自中央黨部網路部小黨工，至後續當選嘉縣議員，從未叛離民主自由與台灣路線，全力輔選民進黨縣市長與總統候選人，維護本土政權在嘉義傳承。
2024年總統大選，本人父親因與侯友宜市長為同窗摯友，於情於理選擇情義相挺侯市長，身為後輩，對於父母抉擇僅能尊重。但本人基於對於民進黨感情，從未站台輔選侯友宜，更未曾穿國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票。」
黃嫈珺聲明，但民進黨中評會在「明文規定」強力運作下，僅憑一次侯友宜市長返鄉拜廟，而我以天公壇藝閣團員禮貌性到場活動行程，竟遭停權3年處分，蒙此不白之冤，莫名其妙地令人氣憤。而中評會配合「明文規定」剷除異己，更傷透一個為黨奉獻多年年輕人。本人自2024年7月3日起，退出民主進步黨，並同步函請民進黨嘉義縣黨部處理後續相關程序。
民進黨召開第12次中評會會議，討論有關「2024年總統暨立法委員選舉違紀助選申訴案」。中評會主委賴瑞隆重申，中評會對於違紀行為絕不姑息容忍，沒有政黨紀律就無從團結，持續違紀行為將傷害台灣整體利益，民進黨從政黨員更該以身作則，作為人民的表率，嚴格遵守政黨紀律，捍衛政黨價值，才能守護台灣的民主自由。
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