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影／王鴻薇指詐團藏身媒體集團 還幫開節目

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指詐團藏身三立集團洗錢，還開節目讓更多人受騙，呼籲NCC應展開調查。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指詐團藏身三立集團洗錢，還開節目讓更多人受騙，呼籲NCC應展開調查。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，不僅公司地址登記在三立大樓內，還開設節目為詐團洗白，三立身為媒體掌握公共頻道卻涉嫌成為詐團幫兇，呼籲NCC應展開調查保護受害者權益。

王鴻薇表示，ACE王牌交易所於2018年成立，今年被踢爆涉嫌詐欺，藉由虛擬貨幣直銷誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，檢調已起訴32人。而協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，在去年3月和三立子公司創造智能科技合資成立「萓篆」公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理。民進黨前副秘書長林鶴明曾任創造智能科技執行長。萓篆登記地址在三立總部大樓3樓，三立都會台在公司成立一個月推出新節目「BIBO願望合夥人」，由ACE王牌交易所獨家掛名贊助播出，三立新聞的業配稿強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，卻助長更多人受騙，相關訊息在三立新聞仍未下架。

三立集團表示，針對轉投資萓篆公司一事，是屬三立集團子公司「創造智能」業外投資，並未參與實質經營，且已結束合作關係。三立集團支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。

洗錢 王鴻薇 詐騙集團

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