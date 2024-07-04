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我漁船遭陸扣管碧玲神隱一天 王鴻薇：裝死裝睡該下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
澎湖漁船大進滿88號2日晚間遭大陸海警強行扣回福建圍頭港，海洋委員會主委管碧玲未第一時間回應。國民黨立委王鴻薇昨日傍晚於臉書發文，協尋管碧玲，管才於昨晚回應對我國漁船遭扣回一事回應。王鴻薇今早批，管碧玲早已不適任，裝死裝睡該下台，勸行政院長卓榮泰，目前海委會處於多事之秋，第一個該下台的就是管碧玲。記者屈彥辰／攝影
澎湖漁船大進滿88號2日晚間遭大陸海警強行扣回福建圍頭港，海洋委員會主委管碧玲未第一時間回應。國民黨立委王鴻薇昨日傍晚於臉書發文，協尋管碧玲，管才於昨晚回應對我國漁船遭扣回一事回應。王鴻薇今早批，管碧玲早已不適任，裝死裝睡該下台，勸行政院長卓榮泰，目前海委會處於多事之秋，第一個該下台的就是管碧玲。記者屈彥辰／攝影

澎湖漁船大進滿88號2日晚間遭大陸海警強行扣回福建圍頭港，海洋委員會主委管碧玲未第一時間回應。國民黨立委王鴻薇昨日傍晚於臉書發文，協尋管碧玲，管才於昨晚回應對我國漁船遭扣回一事回應。王鴻薇今早批，管碧玲早已不適任，裝死裝睡該下台，勸行政院長卓榮泰，目前海委會處於多事之秋，第一個該下台的就是管碧玲。

管碧玲昨晚回應，陸委會、漁業署將進行溝通，盼陸方依程序儘速放船放人，海巡署也會保持關注。

王鴻薇說，管碧玲早已不適任該下台，遇事情就裝死裝睡，17年來首次發生陸方扣船扣人，第一線海巡人員已經盡一切能力幫助漁船，但管碧玲作為第一線長官，跑到哪裡去？若非她昨日在臉書協尋管碧玲，想必管會繼續裝睡。

王鴻薇也批管碧玲聲明，管說陸委會、漁業署將進行溝通，好像又不干管的事，有責任叫別人扛。現在當務之急應該是趕快跟陸方交涉，了解為什麼扣船，且趕快把人船放回。

海巡署 王鴻薇 管碧玲

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