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卓榮泰才宣告本月搭火車去花蓮就出事 政院：承諾不變

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

花東鐵路狀況頻傳，先前才發生新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌，今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口發生巨大落石砸斷鋼軌，台鐵表示，預計明天早上首班車前搶通，7月底前完成花蓮地震震央旁8處高風險邊坡的擋牆或電子圍籬施作；政院則說，此事故不影響行政院長卓榮泰本月搭火車前往花蓮視察的承諾。

新自強號列車出軌事故造成9人受傷，卓榮泰上月率交通部官員前往花蓮視察，也承諾7月將搭火車赴花蓮，「親自走一趟，看它是不是夠安全」；行政院工程會正督導台鐵落實安全改革檢討追蹤列管，並加速盤點宜花東地區具落石及土石流高風險路段，規劃增設阻隔設施及告警系統。

行政院發言人陳世凱今天表示，卓揆已經交代交通部儘速完成相關警示系統規劃與建置，過去已建置一部分，有疏漏的會再持續加強，院長也指示進度要加快；至於花蓮鐵路再出意外，是否影響卓本月搭火車前往花蓮視察的行程，陳世凱說，會依照承諾來做，不會改變，但行程細節要等確定後才會公布。

列席行政院會後記者會的台鐵公司副總經理劉雙火指出，早上發生的事故地點是在東正線和仁隧道北口，落實將鋼軌砸斷，電車線也掉落；這次事故跟土石流不太一樣，巨石掉下來時會把路線給破壞，除了更換鋼軌及枕木以外，還要補石渣，時程會稍微長一點，預計明天早上、希望在首班車以前能搶通。

劉雙火指出，去年台鐵有委託世曦公司進行全台邊坡調查，期中報告已出爐，共有253處邊坡待改善，其中225處是在宜花東路廊上，另有8處是在這次花蓮地震主要震央附近，會在7月底完成擋牆或電子圍籬施作。

台鐵 花蓮

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