嚴格稽查走私黃金 外交部：赴日盡量不要攜帶金飾品

國際金價大漲，在日本走私案例也增加，日前傳出有一名台灣旅客在入境日本時，戴有金項鍊，不只被海關盯上，還被帶進「小房間」扣留6小時、沒收金鍊及手機。外交部今提醒，日本海關已開始對入境日本的觀光客隨身攜帶的金飾品等進行更為嚴格的審查。

外交部指出，今年以來日幣大幅貶值，各國赴日旅遊人數大幅增加，再加上國際金價走揚，以及日本消費稅提高至10%等因素，外交部觀察到有部分犯罪集團又開始以非法手段企圖走私黃金入境日本販售，因此日本海關也開始對入境日本的觀光客隨身攜帶的金飾品等進行更為嚴格的審查。

外交部表示，根據日本海關的規定，如果攜帶的金額超過100萬日圓（含等值外幣、支票、有價證券），或純度90%以上的黃金達1公斤以上時，須於入出境時向日本海關進行「進出口申報」。

另隨身攜帶物品（包括配戴金飾）如果總計價值超過20萬日圓，也必須填報「攜帶物品申告單」（可於飛機上或海關行李查驗站前的書寫檯取得），如果事先未申告被查獲，物品可能遭到沒收。

外交部提醒，由於我國民眾時常佩戴金飾品，又因金價上漲等情形，隨身佩戴金飾容易超過日本所規定的20萬日圓上限而遭到沒收，因此再次提醒國人赴日盡量不要攜帶貴重珠寶及金飾品，以免入境時遭到盤查，進而遭到沒收物品、課徵關稅等處罰，影響旅遊行程規畫。