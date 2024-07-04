綠委轟政府罔顧漁民安全 政院：伏季休漁農業部五月就宣導

澎湖漁船遭中共海警船登檢扣押，民進黨澎湖立委楊曜批評，海巡署跟漁業署對作業區域是否越界不同調，他譴責行政院罔顧漁民安全，漁民不知台灣海峽安全漁撈作業範圍，是船被扣押的主因。行政院今重申，我國漁船是因違反陸方休漁期規定，登檢地點亦在陸方海域，且農業部早在五月發文全國漁會宣導相關資訊。

行政院發言人陳世凱指出，感謝楊曜委員的指教，行政院會要求相關部會跟單位，加強宣導漁民捕撈安全。他指出，農業部漁業署已在今年五月發文給全國漁會，有關陸方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，宣導陸方海域今年五月開始進入休漁季。

針對事件發生主因，陳世凱說明，經確認，我國漁船遭到陸方登檢的地點屬陸方海域，至於為何會登檢和扣押，是因為涉及違反休漁期規定，因此遭到陸方出動8艘海警船包圍取締。

陳世凱表示，再次提醒漁民不要涉犯違規，同時呼籲陸方體恤漁民為求生計，涉險捕魚的辛勞，希望陸方能盡快我國的釋放人跟船，確保人員安全平安，不要將漁民單純違規行為，提升不必要的手段 ，引起漁民不安。