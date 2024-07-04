快訊

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

王建民遭控和美女醫搞婚外情 名醫老公求償200萬最終結果曝光

韓國傳客車與台團巴士相撞 外交部：部分國人送醫檢查

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

韓國慶尚南道巨濟市東部3日發生車禍，一輛小客車駛入對向車道，與一輛載有台灣旅行團的觀光巴士相撞。外交部指出，旅行團部分國人赴醫院檢查，該團預計7月6日返台。

韓國慶尚南道巨濟市東部昨日發生車禍，有一輛小客與載有台灣旅行團的觀光巴士相撞。外交部表示，經駐釜山辦事處向巨濟市東部派出所交通調查主管警官及該團旅行社導遊洽詢，發生事故的遊覽車上共有21名乘客，其中包括19名我國籍遊客，以及韓國籍司機、導遊各1名。事故造成1名韓國籍駕駛死亡，我部分國人赴醫院檢查。事故發生的具體原因警方尚在調查中。

外交部指出，駐釜山辦事處已與該旅行團取得聯繫，該團今日繼續在釜山旅遊，預計於7月6日返台。駐處同仁將會與當地警方、該旅行團及國人保持聯繫，並提供必要的協助。

外交部 旅行團

延伸閱讀

BTS成員Jin將代表韓國 傳遞巴黎奧運聖火

台旅行團南韓出車禍 觀光署：10旅客輕傷無大礙

8原則防外館經費浮報 單價30萬採購須過林佳龍這關

台灣旅行團在南韓出車禍！肇事司機身亡、1台籍遊客受傷

相關新聞

王鴻薇爆：ACE詐團主嫌藏身媒體集團 還幫開節目洗白

詐騙集團藏身知名媒體？國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝...

【專家之眼】漁船被扣後 還能從綠紅喧囂裡看到什麼？

猶記得賴清德總統就職前，還有人費心放消息，營造賴演說將釋出兩岸善意氣氛云云，不過一個多月，台海情勢就已風聲鶴唳，到了執政...

卓榮泰才宣告本月搭火車去花蓮就出事 政院：承諾不變

花東鐵路狀況頻傳，先前才發生新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌，今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口發生巨大落石砸斷鋼軌，台鐵表...

嚴格稽查走私黃金 外交部：赴日盡量不要攜帶金飾品

國際金價大漲，在日本走私案例也增加，日前傳出有一名台灣旅客在入境日本時，戴有金項鍊，不只被海關盯上，還被帶進「小房間」扣...

綠委轟政府罔顧漁民安全 政院：伏季休漁農業部五月就宣導

澎湖漁船遭中共海警船登檢扣押，民進黨澎湖立委楊曜批評，海巡署跟漁業署對作業區域是否越界不同調，他譴責行政院罔顧漁民安全，...

韓國傳客車與台團巴士相撞 外交部：部分國人送醫檢查

韓國慶尚南道巨濟市東部3日發生車禍，一輛小客車駛入對向車道，與一輛載有台灣旅行團的觀光巴士相撞。外交部指出，旅行團部分國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。