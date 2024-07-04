韓國傳客車與台團巴士相撞 外交部：部分國人送醫檢查
韓國慶尚南道巨濟市東部3日發生車禍，一輛小客車駛入對向車道，與一輛載有台灣旅行團的觀光巴士相撞。外交部指出，旅行團部分國人赴醫院檢查，該團預計7月6日返台。
韓國慶尚南道巨濟市東部昨日發生車禍，有一輛小客與載有台灣旅行團的觀光巴士相撞。外交部表示，經駐釜山辦事處向巨濟市東部派出所交通調查主管警官及該團旅行社導遊洽詢，發生事故的遊覽車上共有21名乘客，其中包括19名我國籍遊客，以及韓國籍司機、導遊各1名。事故造成1名韓國籍駕駛死亡，我部分國人赴醫院檢查。事故發生的具體原因警方尚在調查中。
外交部指出，駐釜山辦事處已與該旅行團取得聯繫，該團今日繼續在釜山旅遊，預計於7月6日返台。駐處同仁將會與當地警方、該旅行團及國人保持聯繫，並提供必要的協助。
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