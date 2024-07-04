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王義川大酸羅廷瑋介入採購案 藍營：罷免盧秀燕愛將起手式

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委羅廷瑋指出，因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深表遺憾。並出相關文件，強調受邀擔任評委，完全合法。圖／羅廷瑋提供
立委羅廷瑋指出，因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深表遺憾。並出相關文件，強調受邀擔任評委，完全合法。圖／羅廷瑋提供

民進黨政策會執行長王義川昨在Thread爆料，指台中市政府環保局的「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」招標，評選委員赫然出現立法委員羅廷瑋，王義川大酸「全台首創，台中之光！」地方人士指出，這類招標案算是「圈內人」才會注意到細節，羅廷瑋是市長盧秀燕愛將，被「盯」上了，是明年罷免「起手式」。民進黨市黨部表示「沒有獲得罷免相關訊息」。

王義川表示，台中市府今天早上也在清查各局處委員會有沒有聘立委擔任評委，可以理解就環保局昨天所說的「沒有違法，但不宜」，涉及社會觀感，就這麼簡單！

民進黨市黨部表示，對罷免一事未獲訊息，國民黨人士表示，羅廷瑋在地方人氣高，藍營年輕的政治人物，腦筋靈活、身段極柔軟，最重要是市長盧秀燕的愛將，盧是藍營最有可能問鼎2028總統的人選，民進黨拿羅廷瑋開刀「不意外！」

立委羅廷瑋則針對「113年度臺中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」擔任評委，今天上午發出聲明：「本人對於因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深感遺憾，特此澄清。」

羅廷瑋說，台中市府昨已回應，他受環保局邀請擔任評委，是秉持對公共政策的初衷，也完全符合行政院公共工程委員會的相關規定。市民長期遭受排氣管噪音汙染已不堪其擾，他長期關注排氣管汙染相關事項，希望維護居住安寧。

依現行採購法第94條之規定，該採購案依規定委員中教授有3位，占1/3，他擔任評委符合規定；另依王義川提到的「函釋」是2019年07月04日工程企字第1080013011號，針對政府採購法適用範圍，並不適用。再依政府採購法第94條第3項規定所訂定之「採購評選委員會組織準則」第4條第2項，專家、學者以外之委員，得為機關的現職人員，並得包括其他機關之現職人員。羅廷瑋表示，他符合相關規定。

另「採購評選委員會組織準則」第4條在2019年11月6日修正發布，依行政法之從新從優原則，王義川所提函釋也不適用。

羅廷瑋說，依法務部廉政署111年5月31日法廉字第11105002860號函文等相關規定，「可見本人完全符合行政院公共工程委員會之相關規定，亦並未違反公職人員利益衝突迴避法。」

立委羅廷瑋指出，因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深表遺憾。並強調受邀擔任評委，完全合法。圖／羅廷瑋提供
立委羅廷瑋指出，因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深表遺憾。並強調受邀擔任評委，完全合法。圖／羅廷瑋提供

台中市 王義川 羅廷瑋

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