籲藍退修法草案 柯建銘：不接受選罷法只有選舉沒罷免

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法修正草案，民進黨立委一早占領主席台，國民黨團批評民進黨當家鬧事，癱瘓國會，踐踏國會民主。 民進黨立法院黨團總召柯建銘反嗆，國民黨顛倒是非，掩耳盜鈴，民進黨是撥亂反正，敬告國民黨，民進黨絕對不可能接受鳥籠罷免修法，呼籲國民黨團退回選罷法修法草案。

柯建銘指出，國民黨先前跟民眾黨聯手占領主席台舉手表決，藍白聯合沒收民主，通過國會濫權法案，現在有資格在這邊說嘴嗎？民進黨團立場很清楚，反對國民黨沒收罷免，國民黨眼中選罷法只是操作玩弄的工具。

柯建銘說，當初國民黨稱抗中保台的立委來一個罷免一個，透過選罷法推動罷免陳柏惟、林昶佐、黃捷等人；現在民意起來，國民黨就提案要重新修正選罷法，要讓選罷法只有選舉沒有罷免，顛倒是非，民進黨絕對不可能接受只有選舉，沒有罷免的法案通過。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨再次想用民主破壞台灣的民主，不論是國民黨立委提案的提高罷免門檻，或是民眾黨提出的增加連署難度，一旦藍白聯手通過修法，未來選罷法就只是選舉，沒有罷免，民進黨絕對不能讓這樣的惡法通過。

吳思瑤也譴責今天內政委員會召委高金素梅，自行拿著國民黨團麥克風宣布開會，想要重演過去服貿協議半分鐘事件，快速打包交付協商，國民黨到底在急什麼，難道是要搶救基隆市長謝國樑急了，才意圖透過修惡法要對人民開刀。

民進黨團書記長莊瑞雄說，藍白這次聯手修法心態昭然若揭，傷害憲法保障人民公民權，國民黨卻顛倒是非，呼籲國民黨現在只剩下一條路，就是撤回自肥及傷害人民基本權益法案，藍白若利用修法想要把罷免鳥籠關起來，相信台灣人民不會接受。