綠委癱瘓議事 傅崐萁：賴清德是踐踏民主的藏鏡人

立法院內政委員會今日本要討論公職人員選舉罷免法相關修正草案，民進黨立委一早就到內政委員會佔領主席台，過程與國民黨立委數度發生衝突。國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁指，幕後藏鏡人就是賴清德總統，陰謀是要踐踏台灣民主制度。

傅崐萁說，今在內政委員會針對選罷法修正草案討論，有各個政黨的版本，也要討論原住民相關事宜，但在民進黨立法院黨團總召柯建銘的帶領下，今早6時民進黨甲動襲擊立法院，占領內政委員會。過去民進黨在國人面前呼天搶地、鬼哭神號，沒有程序就沒有正義，沒有討論就沒有民主。國會代表全國國人民意，任何聲音都可表達，任何事情都可討論，但是民進黨今天用霸道手段癱瘓內政委員會。

傅崐萁提到，今天立法院有5個委員會在開會，包括內政、經濟、外交及國防、司法及法制、教育及文化，唯有教文委員會在開會，而經濟委員會的民進黨立委邱議瑩、外交及國防委員會的民進黨立委王定宇、司法及法制委員會的民進黨立委鍾佳濱全都拋下開會，集結在內政委員會，因民進黨癱瘓整個國會，有4個委員無法開會。

傅崐萁表示，民進黨不只強占內政委員會，沒收民主程序、民主討論，衝突過程中還毆打國民黨立委徐巧芯，也搶奪議事人員的議事錄，這已經是累犯。踐踏民意、踐踏國會的民進黨不要再詐騙台灣人民，國民黨要開會、要程序、要正義、要民主，對選罷法的修法無既定立場。整起衝突，幕後藏鏡人就是下令反守為攻的賴清德，陰謀就是要踐踏台灣民主制度，進行全國性的大罷免。為台灣民主之死哀悼，國民黨一定奮戰到底。

國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨執政當家鬧事可不可恥？收到消息時覺得奇怪，為何民進黨要甲動，今日請部會首長列席備詢，討論選罷法修法，今日共有14條，有幾條是關於原住民權益的修法，這也有民進黨原住民委員提出的版本，民進黨連討論都不討論嗎？有看到內政部長劉世芳坐在台下嗎？民進黨立委杯葛議事，讓劉世芳無法上台，是怕上台被問倒？

洪孟楷說，民進黨共有三大罪狀，霸佔主席台當家鬧事，忽視原住民族的權益，搶奪議事人員的資料。立委攻防不禍及議事人員。不合民進黨意就沒收討論。予以民進黨最大警告。

國民黨團首席副書記長林思銘說，今天是台灣民主政治史上最醜陋的一天，竟在國會殿堂看到執政黨委員杯葛議事，在內政委員會看清民進黨的嘴臉。賴清德是鬥雞型的總統，已經失去高度、格局，賴清德真的是民進黨主席，把手伸進國會指指點點，不如民進黨的意，就要當家鬧事來杯葛。