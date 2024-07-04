王鴻薇爆：ACE詐團主嫌藏身媒體集團 還幫開節目洗白

詐騙集團藏身知名媒體？國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝去年3月成立「萓篆公司」，公司登記地址位於三立大樓3樓，去年4月三立協助詐團洗白，開設節目「BIBO願望合夥人」。王鴻薇指出，萓篆公司是三立旗下的創造智能公司與謝嫌合資成立，三立應該出來對社會交代，請檢調立刻著手調查相關金流及該公司，保障受害者權益。

王鴻薇說，ACE王牌交易所於2018年成立，今年1月4日被踢爆涉詐欺，年初爆出詐騙案，虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏及律師王晨桓，「三立」出身的李燕南也被列被告，從2019年起開始分工，編寫不實白皮書，上架虛擬貨幣，成立直銷團隊，誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。

王鴻薇表示，今年4月再爆出，林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年起協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔遭羈押起訴。

王鴻薇指出，協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，於協助洗錢後一年，2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股分有限公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理。民進黨前副秘書長林鶴明曾任創造智能科技執行長。萓篆登記地址在三立總部大樓3樓，公司成立一個月，三立都會台推出新節目「BIBO願望合夥人」，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，三立新聞的業配稿強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，助長更多人受騙，相關訊息在三立新聞仍未下架。

王鴻薇強調，經過辦公室助理實際前往三立總部調查，萓篆並未在3樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，且三樓所有其他登記公司，皆為三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是謝詩瑩的公司，該公司還是三立子公司出資。三立集團請立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係，為何要與嫌犯合開公司、提供場地，節目製作經費是否為詐騙所得？