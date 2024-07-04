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8原則防外館經費浮報 單價30萬採購須過林佳龍這關

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買奢華家具等，立法院外交及國防委員會提案要求說明公費支用情形。為了預防未來再爆發爭議，據了解，外交部研議「駐外館處雜項設備購置費支用原則」，訂定八項原則，最快本周就會通報各駐外館處。

俞大㵢遭爆料涉嫌浮報帳目，引發社會爭議。據了解，早在俞大㵢案爆發之前，外交部長林佳龍初上任就有意整頓外館採購，和經費核銷的狀況，即指示部內完備採購規範，盼杜絕公費使用爭議。

據了解，外交部針對外館採購規範，已訂出八項原則，最快本周就會公布，並通報各駐外館處。

八原則中明訂「雜項設備購置費」為新購或汰換駐外館處館舍或職務宿舍所需使用年限逾2年且單價超過1萬元的雜項設備；另外，駐外館處的設備購置需求須事先檢附三家廠商報價單以公文報外交部核處。

八原則中也指出，倘若採購為新購，外館應述明採購的必要性及評估其效益，如果是汰換，應述明原有品項是否已逾使用年限及不堪使用情形，還要附上照片為證。

八原則並強調，未來設備採購預算單價為10萬元以下，得由外交部秘書處裁決判行；單價為10萬元以上至30萬元以下，由外交部長、次長或主任秘書核定；單價為30萬元以上，或採購全案金額為100萬元以上者，經會主管地域司意見後，由外交部長或授權主管區域的次長核定。

駐美代表俞大㵢。記者張文馨／攝影
駐美代表俞大㵢。記者張文馨／攝影
不具名人士向媒體爆料，指駐美代表俞大㵢夫妻上任後買了很多高價品，包括96萬元的手工沙發，25萬元的床一次買2張，13萬元的法國Devialet藍牙喇叭2個，11萬元的咖啡機也一次買2台，還買了一張要價21萬元的地毯，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車。記者張文馨／攝影
不具名人士向媒體爆料，指駐美代表俞大㵢夫妻上任後買了很多高價品，包括96萬元的手工沙發，25萬元的床一次買2張，13萬元的法國Devialet藍牙喇叭2個，11萬元的咖啡機也一次買2台，還買了一張要價21萬元的地毯，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車。記者張文馨／攝影

俞大㵢 外交部

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