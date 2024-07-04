【專家之眼】漁船被扣後 還能從綠紅喧囂裡看到什麼？

猶記得賴清德總統就職前，還有人費心放消息，營造賴演說將釋出兩岸善意氣氛云云，不過一個多月，台海情勢就已風聲鶴唳，到了執政黨密集互嗆、共機離我們越來越近，乃至於我海巡押返裁罰大陸越界漁船，七天後中共亦升級由海警首次登檢扣押我漁船的局面。

綠紅兩黨看似立場想法不同，實則道路殊途同歸，都在走向衝突。升斗小民應認清夾縫當中，只要衝突升級，必然無可選擇，自救之道，就是在還來得及迴旋之際，督促權力者解決問題，而不是空言誤國。

最近兩周多事之秋。6月22日中共頒布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》），陸委會27日稱，即日起提升赴大陸及港澳地區旅遊警示，建議民眾避免非必要赴相關地區旅行。

同日國民黨回應兩造說法，認為雙方作為非朝和平穩定的正面發展。也或許是因為注意到《意見》首次將「台灣地區有關規定」列入中共文件規範，有隱晦承認我憲法，乃至一中各表之意，特別指出：我國民效忠憲法，沒有台獨疑慮，以安各方之心；並喊話綠營不該違憲違法，造成兩岸緊張衝突，再回過頭來恐嚇人民。

但28日傳到台灣的中共駐法大使盧沙野研討會發言稱：「一定意義上講，中國的內戰還沒有結束...... 目前在台灣的政權是中國版圖中的一個叛亂政權」；中共國台辦亦回擊綠營，稱陸方發布的《意見》，不針對、不涉及台灣同胞；並表示，台灣民眾來大陸旅遊的興趣意願強烈，「民進黨當局不但不回應民意，反而粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸旅遊，破壞兩岸交流，嚴重損害台灣民眾和相關業者利益，剝奪各界民眾出行自由，不得人心」。

綠營再接力重申看法。我外交部28日除以兩國互不隸屬基調回應盧外，7月1日陸委會高層接受專訪，一方面以富察與某台商為例，聲稱我國民前往中國大陸「確實有風險」，另方面再談兩國互不隸屬、拖前總統馬英九下水，強調馬也曾講過台灣前途由兩千三百萬人決定，以同樣標準就是他用中華民國在搞台獨，「對大陸而言，華獨和台獨是一樣的。」

由上述紅綠藍鬥嘴鼓情況可知，紅綠兩黨立場南轅北轍，雖然看似你來我往好不熱鬧，但沒有溝通交集，而藍營雖然有意從憲法搭橋解決兩岸衝突，但遺憾的是，總有人從自身利益出發來加深歧見。

盧的問題還算好解決，畢竟其發言應不代表中共中央意見。觀察陸方傳媒動態，只看到外媒如俄羅斯衛星通訊社與地方媒體有報導，中共外交部官網對外活動訊息，乃至於重要官媒這幾日的報導，都沒有類似轉載。但由之後發酵的網紅意見，還是能看出某些中共要承受的民意壓力，因此可預期不會有其他表態。

另個問題來自於賴政府在憲法議題上的魚目混珠，並動用執政資源鋪天蓋地宣傳，意圖把全民囊括在中共懲獨範圍內。上述兩部會所言，獲得媒體鉅細靡遺報導；而其意圖綁架全民的邏輯，其普遍性甚可見於民眾黨主席柯文哲聽到《意見》，第一時間反應的「豬隊友」感慨。柯表示，共產黨常會以宣布類似政策，以為這樣講台灣人就會怕、或是就會往中國靠過去，但其實這些動作只會讓台灣人離得更遠，更往美國靠近。相關政黨表現，與藍營覺得一般人不受影響，且不需要擔心台獨的反應迥異，值得玩味。

至於對憲法議題的混淆人心，從賴520演說開始，把新兩國論連上中華民國憲法後，此次官員再強作解釋，故意曲解憲法增修條文用「國家統一前」這個詞，是把「之前階段維持互不隸屬」，所以他認為不論是用兩岸或叫兩國也好，意思一樣。但此說未提憲法增修條文寫到「自由地區與大陸地區」，已清楚表明兩岸非兩國、很不一樣之意旨。

綠營策略意涵與可能影響分析如下：一、藍提憲法是要對岸尊重，以撐開兩岸和平合作空間，綠提憲法卻是要強作獨立解釋，把藍營變「華獨」，甚至將所有台人拖下水。想想賴總統曾在競選辯論會上說過「把中華民國（憲法）當作兩岸護國神山，是帶來災難」，當選後雖幡然悔悟，主張其相關講法也是依照中華民國憲法和兩岸條例，卻是把神聖莊嚴的憲法做完全相反的解釋。這恐怕超出法理解釋邏輯，由於宣傳機器與大法官多是綠的人，姑且名之為權力解釋。

二、中共最近在文件上寫入「台灣地區有關規定」，是未來兩岸關係正面發展的伏筆，綠營此時提出憲法特異解釋，中共日後是否還願意繼續堅持，甚至具體化如此形式？

三、把反對論述困在爭辯是否合憲，而不顧西方憲政思維是否合於華人文化問題，疏於回應當前民意，再加上明明很少接觸中共官員的綠營人士，卻像很了解似的推敲「對岸的角度」，讓不少人逐漸相信自己早已在台獨船上，只能閉著眼睛跟著綠營衝鋒陷陣了。

言語交鋒形成僵局後，武戲就要登場。過去我漁船只曾遭中共漁政船登檢扣押，7月2日晚，升級由具準軍事和暴力機構屬性的中共海警，首次扣押一艘澎湖漁船。當時現場有四、五十艘同業在場，出事後趕緊離開，船長家屬則已託人出面與陸協商。綠紅儘管逞口舌之爭，首當其衝卻是人民。想想遇事漁民與同業深夜惶急呼救逃離，以及家屬牽掛憂心模樣，再看看賴政府事發至今的應對行動，目前應該只是為人民補上兩岸關係真正惡化後的其中一課吧！