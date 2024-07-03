颶風侵襲我加勒比海友邦 外交部宣布捐款30萬美元

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

貝羅颶風（Hurricane Beryl）於6月30日起侵襲加勒比海地區，造成重大災情，我國友邦聖文森及格瑞那丁與聖露西亞部分地區也受創嚴重。外交部今宣布共捐款30萬美元給兩國，協助辦理救災及紓困工作。

貝羅颶風重創加勒比海地區，我國友邦聖文森及格瑞那丁，與聖露西亞部分地區的房舍、學校及基礎建設毀損，水電及通訊中斷，影響居民生活及經濟活動。

外交部表示，已於第一時間透過我國駐使向聖、露兩國總理表達我國政府與人民的深切慰問。我國政府基於人道關懷及邦誼，決定分別捐助20萬美元及10萬美元供聖、露兩國政府辦理救災與紓困工作，協助當地人民早日恢復正常生活。

外交部表示，我國駐聖、露兩國大使館於風災發生後，立即與當地僑民、台商及技術團人員保持密切聯繫，目前在聖、露的國人均平安，外交部將持續關切災情發展並提供必要協助。

加勒比海地區 外交部 西亞

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