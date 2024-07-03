柯文哲：新青安助長炒房 未減輕年輕人壓力

民眾黨主席柯文哲今天表示，新青安貸款補貼的0.5%利息，遠低於房價漲幅，沒有減輕年輕族群購屋壓力，反而助長炒房；為實現居住正義，應蓋社會住宅、實施多屋稅及空屋稅，並藉租金補貼杜絕租屋黑市。

柯文哲今天晚間在YouTube頻道節目「柯P揪時在」中談及新青安優惠帶款政策，他表示，新青安助長炒房的理由，首先是購買者會有把貸款上限新台幣1000萬元「用滿」的心理，因此1000萬元（加上頭期款為1250萬元）會成為房市的「地板價」。這是假設是以1000萬元、貸款8成估算，可購買總價1250萬元物件。

柯文哲指出，以1000萬元貸款為例，新青安1.775%的利率，寬限期內每月負擔1萬4792元，讓年輕人覺得「租不如買」，反正寬限期後繳不起本息再賣掉即可；但這得「保證房價一直漲」，否則若寬限期後，市場出現大量拋售房屋、惡性循環，可能會衍變成次貸風暴。

柯文哲表示，根據「信義房價指數」說明，新青安去年8月1日生效起算，2023年第3季的房價漲幅為3.62%，第4季就增到8.01%，2024年第1季再飆高到10.48%。

他感嘆，新青安政府一年補助利息5萬元，但房價的漲幅遠不止5萬，並沒有減輕年輕族群的購屋壓力。

柯文哲指出，台灣住宅自有率高達85%，實現居住正義並不是要打房，而是抑制房價上漲，讓國民所得逐漸追上，最好的方式，就是他總統大選的政見「大力蓋、大力改、大力補」。

柯文哲表示，「大力蓋」就是要新增社會住宅，當只租不賣的社宅到達總戶數5%時，就能有效抑制房價；「大力改」是稅制要鼓勵沒有房子的人有能力買房，不增加單一且自住者負擔，而要調高多屋稅，並新增「空屋稅」誘導空屋進入租屋市場；「大力補」則是針對租屋族的租金補貼，藉此改善租屋黑市。