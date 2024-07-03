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蘇巧慧想當「新北隊長」！盤點各黨假想敵 願跟黃國昌比「價值」

中央社／ 新北3日電
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧今天公開表態擬參選新北市長，她說，很努力讓大家認可能力，希望當新北隊的隊長；談到黨內可能對手時表示，她對新北的了解，應是她的強項。

蘇巧慧今天接受「齊有此理」節目專訪時，首先針對為何參選黨部主委一事表示，她希望黨的機器能動起來，才決定參選市黨部主委。由她來任隊長，帶領年輕化的黨部幹部及議員們，提升整體戰力，讓新北隊出發。

至於是否會參選2026新北市長？她說，很努力朝這個方向，讓大家能認可能力。但她表示，直轄市長（提名）要由黨中央決定，不是任何人說要選就可以，她正努力朝此方向前進。

她表示，原則上，民進黨提名方式，若是現任者要參選連任，就盡量採協調方式去做，若是任滿，有人要挑戰，常態是透過初選，黨一定會找出最強人選。

她也針對黨內可能參選人選的鄭文燦、林右昌表示，每個人都可以表達意願，而她從新北長大且服務地方10年，對新北的了解，應是她的強項。

至於國民黨可能的對手，她表示，台北市副市長李四川確實是優秀事務官，但重點應是帶動城市活力的「隊長」，另外，她與新北市副市長劉和然沒共事過，所以沒有評論。

蘇巧慧也對民眾黨立委黃國昌表示看法。她說，兩人雖是同事，但沒有互動及沒有往來，因為「人家不跟我們往來」。若要比較差異，她不想和黃比空戰、陸戰，而是比價值，因為價值會展現在政黨認同上，希望讓黨愈來愈好，她認為民眾黨信仰的價值可能就是「變」。

對於蘇巧慧表態爭取參選市長，國民黨新北市議員江怡臻表示，國民黨在新北市推動各項市政建設，讓許多市民對新北產生光榮感，這是大家有目共睹。如果蘇巧慧有意參選新北市長，應該先支持財政收支劃分法的修正，健全地方政府財源，這才真正地幫助到新北市。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒表示，他對蘇巧慧的表態給予祝福，但民眾黨對於任何可能的對手，都是尊重、不畏懼，民眾黨有自己的價值，反觀從國會改革以來，民進黨的「不變」就是「變」，期許跟各政黨一起讓新北更好，以及進行良性競爭。

民眾黨 蘇巧慧

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