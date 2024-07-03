鏡電視調查小組怎運作？吳宗憲：我是查案出身 自有一套邏輯

立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會議今日討論成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，正式成立調查小組，通過小組運作要點，國民黨立委吳宗憲獲推舉為召集人。吳宗憲表示，他是查案出身的，如何查案，他有一套邏輯。

鏡電視調查小組今日正式成立，為藍白啟動國會調查權的第一槍。國家通訊傳播委員會（NCC）被認為深涉鏡電視申照案，為調查小組主要調查對象。調查小組下一步將怎麼做，為外界關注。

關於調查小組下一步怎麼做，吳宗憲受訪說，調查小組才剛成立，相關資料還未看到，一定是看完初步資料，才能確定要怎麼做，他現在手上什麼東西都沒有，也不可能單憑媒體報導就說要查什麼，他認為要看完資料後才能決定。他也一定會跟調查小組的成員討論。

吳宗憲強調，「我以前是查案子出身的，案子該怎麼查，我有查案的那套邏輯」，不見得一定查出有問題，也可能查案查到最後是沒問題的，他也不懂有些民進黨立委扣帽子，稱這是迫害等等。檢察官有時查案，最後也是不起訴，還人清白。他的立場是下去看每個證據，若有證據對NCC有利，也不會說NCC有問題。