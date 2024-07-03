賴清德頒授孫曉雅大綬景星勳章 讚現在台美關係最好

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任，賴清德總統今天下午頒授孫曉雅「大綬景星勳章」，表彰孫曉雅對台美關係的卓越貢獻。賴總統表示，這3年來，在孫曉雅的努力下，台灣與美國在國防、經貿合作等領域，已獲致相當成果，現在是台美關係最好的時候。也希望未來孫曉雅持續支持台灣，促進台美合作，成就台美間更好的發展。

賴總統致詞時表示，孫曉雅與台灣有很深厚的淵源，1992年到AIT服務時，是當時整個單位最年輕、漂亮、有為的外交官，文武雙全，不僅具備外交專業，也是跆拳道高手，獲得長官一致肯定。30年後，她再次回到臺灣，成為AIT首位女性處長。

賴總統指出，孫曉雅不僅與台灣淵源深厚，對台灣的感情更是堅定，也幫助台灣非常多。她就任處長時，為自己設定了4項工作目標，包括增強台灣自我防衛力量、促成台美經濟更緊密結合並增加全球供應鏈韌性、協助台灣參與國際事務及有意義參與聯合國所屬組織，以及讓台美關係在已經很好的基礎上，更上一層樓。這4項工作目標對台灣而言都非常重要，而且經過短短3年的努力，已經有相當的成果。

賴總統表示，國防方面，在孫曉雅處長努力下，拜登政府前後共15度宣布對台軍售，並促成國會支持「總統提用權」及「外國軍事融資」等方法，幫助台灣提升自我防衛力量。在經貿合作上，台灣與美國已完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，目前也持續進行第二階段談判，讓台灣在全球新的產業鏈重組中占有地位，也讓台灣在未來國際社會的經濟繁榮發展，扮演關鍵力量。

賴總統指出，現在是台美關係最好的時候。當台灣面臨疫情挑戰，美國也贈與台灣數百萬劑疫苗，這就是最好的證明，也顯見孫曉雅已完全達到她原先設定的4項工作目標。

孫曉雅表示，台美關係植基於自由、開放、民主社會等共享價值。即使世界不斷改變，兩國如今面對的全球局勢更加複雜，美國對台灣的支持依然非常強健、有原則，而且是跨黨派的。她表示，能與AIT的同事一起工作她感到非常榮幸，今天她代表AIT所有同仁接受勳章，因為外交工作無法單靠個人努力，需要團隊合作才能達成。

孫曉雅表示，她一生從事外交工作，已經習慣說「下次再見」。無論下次見面是在何處，她想讓大家知道，在台灣的這段時光和台灣人民的良善與溫暖，都已深深改變她，讓她成為更好的人。