影／青鳥聚集濟南路！台灣公民陣線「沒收罷免權，與民主為敵」施壓藍白立委
台灣公民陣線今天舉行「沒收罷免權，與民主為敵」活動，號召青鳥們齊聚濟南路，抗議明天將審查的公職人員選舉罷免法修正案，並給藍白立委施加壓力。
内政委員會明天將審議中國國民黨立委許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，要提告罷免門檻。除了現行制度的「同意罷免票數多於反對罷免且達原選舉區選舉人總人數1/4以上，中國國民黨提案新增「同意票數必須超過被罷免人當選票數」，形成罷免「雙門檻」，大大提高罷免難度，另外還要規定當選一年内不得進行罷免的提議與連署。
陣線成員表示，罷免制度是直接民權的展現，公民就公職人員的言行操守、議事態度、表決立場予以監督檢驗，使公職人員知所節制，並使嚴重悖離民意的公職人員負起政治上的責任。然而，中國國民黨急著要提高罷免門檻，正代表著中國國民黨在公民反國會濫權行動中全無檢討自省，甚至要繼續強推與民意不符的民主倒退法案，要先拔除後患、除掉人民手中的最後武器。
經濟民主聯合智庫召集人賴中強表示，反國會濫權行動離開立法院時，台灣公民陣線做出承諾：只要中國國民黨推進七大民主倒退法案中的任何一項，必將採取行動，台灣公民陣線今天再次號召民眾回到濟南路，要警告藍白立委，表達對於提高罷免門檻的抗議。賴中強也警告，高金素梅將不相干的法案作伙排審，請她不要暗渡陳倉沒收公民罷免權，也請黃國昌立委不要再做表裡不一的偽君子。
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