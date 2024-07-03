快訊

澎湖漁船遭查扣 國台辦說話了「將依法規處置」

剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

影／青鳥聚集濟南路！台灣公民陣線「沒收罷免權，與民主為敵」施壓藍白立委

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣公民陣線今天舉行「沒收罷免權，與民主為敵」活動，號召青鳥們齊聚濟南路，濟民主連合智庫召集人賴中強（左起）、新北工作隊副隊長蕭任佑、台灣基進秘書長吳欣岱、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人林裙靜、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲出席。記者邱德祥/攝影
台灣公民陣線今天舉行「沒收罷免權，與民主為敵」活動，號召青鳥們齊聚濟南路，濟民主連合智庫召集人賴中強（左起）、新北工作隊副隊長蕭任佑、台灣基進秘書長吳欣岱、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人林裙靜、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲出席。記者邱德祥/攝影

台灣公民陣線今天舉行「沒收罷免權，與民主為敵」活動，號召青鳥們齊聚濟南路，抗議明天將審查的公職人員選舉罷免法修正案，並給藍白立委施加壓力。

内政委員會明天將審議中國國民黨立委許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，要提告罷免門檻。除了現行制度的「同意罷免票數多於反對罷免且達原選舉區選舉人總人數1/4以上，中國國民黨提案新增「同意票數必須超過被罷免人當選票數」，形成罷免「雙門檻」，大大提高罷免難度，另外還要規定當選一年内不得進行罷免的提議與連署。

陣線成員表示，罷免制度是直接民權的展現，公民就公職人員的言行操守、議事態度、表決立場予以監督檢驗，使公職人員知所節制，並使嚴重悖離民意的公職人員負起政治上的責任。然而，中國國民黨急著要提高罷免門檻，正代表著中國國民黨在公民反國會濫權行動中全無檢討自省，甚至要繼續強推與民意不符的民主倒退法案，要先拔除後患、除掉人民手中的最後武器。

經濟民主聯合智庫召集人賴中強表示，反國會濫權行動離開立法院時，台灣公民陣線做出承諾：只要中國國民黨推進七大民主倒退法案中的任何一項，必將採取行動，台灣公民陣線今天再次號召民眾回到濟南路，要警告藍白立委，表達對於提高罷免門檻的抗議。賴中強也警告，高金素梅將不相干的法案作伙排審，請她不要暗渡陳倉沒收公民罷免權，也請黃國昌立委不要再做表裡不一的偽君子。

台灣公民陣線今天舉行「沒收罷免權，與民主為敵」活動，號召青鳥們齊聚濟南路，濟民主連合智庫召集人賴中強（左起）、新北工作隊副隊長蕭任佑、台灣基進秘書長吳欣岱、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人林裙靜、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲出席。記者邱德祥/攝影
台灣公民陣線今天舉行「沒收罷免權，與民主為敵」活動，號召青鳥們齊聚濟南路，濟民主連合智庫召集人賴中強（左起）、新北工作隊副隊長蕭任佑、台灣基進秘書長吳欣岱、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人林裙靜、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲出席。記者邱德祥/攝影

國民黨 罷免

延伸閱讀

立院4日排審選罷法 藍：凝聚共識不預設立場

選罷法公聽會 林志潔：提高罷免門檻讓人匪夷所思

選罷法公聽會 葉慶元：罷免同意票多於得票數可考慮

影／拉韓國瑜墊背 陳柏惟提4大不利被罷免者的經驗談

相關新聞

自爆偷帶紅色火龍果回越南種 民眾黨立委麥玉珍道歉了

民眾黨立委麥玉珍今天自爆，曾經把火龍果切成好幾段，包在行李帶回越南栽種，遭到外界質疑違法又失言，麥玉珍晚間透過文字回應，...

九二共識到底指什麼？台大教授左正東：我方陳述指「統一前的狀態」

陸委會過去曾言「九二共識已翻過歷史一頁」，民進黨也常指「九二共識就是一國兩制」、國民黨追求終極統一。台大政治系教授左正東...

公視前主播韓瑩出任民進黨發言人 舅舅是行政院工程會主委陳金德

民進黨新北市議員卓冠廷辭去黨發言人職務，懸缺將由公視美女主播韓瑩接任。民進黨發言人吳崢今天在中常會後記者會宣布此人事案。...

沈伯洋說早知陸媒在台盯政論節目 羅智強問法務部：造謠辦不辦？

綠媒日前大幅報導陸媒駐台記者介入政論節目的製播流程，事後民進黨立委沈伯洋也聲稱，他早知此事，還向國安單位檢舉，但陸委會副...

【重磅快評】闖陸領海 賴清德用兩國或兩岸要回漁民？

金門翻船事件139天後，我方漁船「大進滿88」在大陸領海內涉嫌違法補魚，被對方海警執法扣回。不到半年，一來一往闖禁區，但...

好巧！綠常會「懲台獨因應之道」專報 因邱太三身體不適取消

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門附近水域作業時遭大陸海警船強行登檢並將船隻押回大陸，使兩岸緊張情勢再次升高；原本民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。