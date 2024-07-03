自爆偷帶紅色火龍果回越南種 民眾黨立委麥玉珍道歉了

民眾黨立委麥玉珍今天自爆，曾經把火龍果切成好幾段，包在行李帶回越南栽種，遭到外界質疑違法又失言，麥玉珍晚間透過文字回應，對於攜帶水果枝葉出境到越南，自己深感抱歉，她承認剛到台灣不了解法律規範，希望大家重視並遵守相關規範。

麥玉珍上午在台中出席「Home Run Go紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會，分享自己曾經在台灣吃到好吃紅龍果，切成好幾段包在行李帶回越南栽種，農業部長陳駿季則呼籲，不要輕易把台灣種苗輸到他國。

麥玉珍晚間表示，對於今天她提及剛到台灣時，曾經攜帶水果枝葉出境到越南，自己深感抱歉，「我承認剛來台灣的我，對於相關的法律規範並不夠了解」，她今天在記者會發言的本意，也是希望用自身經驗提醒大家，一定要重視並遵守相關規範，除了保護自己不誤觸法令，而共同守護我們的美好家園，也是不分你我的責任。

麥玉珍說，她要再次誠懇地向大家說明並致歉，感謝大家的理解和包容。

針對此事，陳駿季上午接受媒體訪問時表示，麥玉珍所提可能是玩笑話，或者是確有此事，現在無法確認，農業部還是呼籲民眾，品種是農民辛苦的育成，為了確保台灣的優勢，不要輕易把台灣的種苗輸到其他國家。