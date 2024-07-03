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九二共識到底指什麼？台大教授左正東：我方陳述指「統一前的狀態」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台大政治系教授左正東。圖／聯合報資料照片
台大政治系教授左正東。圖／聯合報資料照片

陸委會過去曾言「九二共識已翻過歷史一頁」，民進黨也常指「九二共識就是一國兩制」、國民黨追求終極統一。台大政治系教授左正東今日表示，九二共識中的我方陳述是「狀態論」，對應我方憲法增修條文的前提，因應國家統一前的需要，但至於兩岸何時邁向統一，於我方陳述中並無涉及。

左正東說，九二共識當中，雖然雙方都談到統一，但雙方對統一的描述不同。大陸方面的陳述是，兩岸共同追求統一；我方的陳述是，兩岸邁向統一的過程。大陸的陳述有清楚的「目的論」，我方的陳述是「狀態論」，這種狀態論是對應到我方憲法增修條文的前提，也就是「因應國家統一前的需要」，是界定兩岸處於統一前的狀態。

左正東表示，兩岸是否邁向統一，什麼時候、用什麼方式邁向統一，在九二共識我方的陳述裡頭，並沒有涉及此一問題，我方憲法增修條文也無涉及。

左正東指出，90年代時，李登輝政府常講的「是一個分治的中國」、「兩岸是治權的分立」，再對應現今賴清德政府的主張（兩國互不隸屬），之所以要強調「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」間的差異，因兩者差異甚大。「兩岸互不隸屬」是指兩岸是治權分立，不會用「國」這個詞，因「國」這個詞會被認為是主權分立，這不符合憲法規定。

左正東最後補充，九二共識中的我方陳述與當時的國統綱領連在一起，對照國統綱領的內容，當雙方在國際上相互尊重，互信合作，兩岸就可以繼續往前走。

一國兩制 九二共識 陸委會

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