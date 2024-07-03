接見日本參議員 韓國瑜：立委對台日交流非常重視

立法院長韓國瑜今天接見日本國會參議員滝波宏文一行，感謝致力台日友好。致詞時，韓國瑜提及，本屆立法院113位立委，參加立法院「台日交流聯誼會」會員高達100位，可見立委對台日交流非常重視。

滝波宏文一行到立法院拜會韓國瑜，立法院副院長江啟臣、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委張啓楷，以及國民黨立委楊瓊瓔、馬文君在場。韓國瑜向訪賓表達歡迎，會前開放媒體拍照和公開雙方致詞，隨後進行閉門會談。

韓國瑜致詞時指出，日本與台灣不僅歷史淵源深，地理位置近，雙方人員來往也頻繁，2023年全年台灣旅客赴日高達422萬人次，這是非常驚人的數字。

他表示，台日人民彼此好感度高，雙方政治領袖、國會議員都有責任維繫台日情感繼續交流。

韓國瑜說，非常感謝滝波宏文和多位日本國會議員多次致函世界衛生組織（WHO），希望讓台灣加入世界衛生大會（WHA）。

談及台日友好，擔任本屆立法院「台日交流聯誼會」會長的韓國瑜指出，第11屆立法院113位立委，參加「台日交流聯誼會」會員高達100位，可見立委對台日交流非常重視。

另外，韓國瑜表示，今年江啟臣率跨黨派立委14人赴日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，非常成功，更高興的是爭取到2025年在台北主辦APPU大會，誠摯歡迎滝波宏文等人參加。

滝波宏文致詞時指出，台日過往發生任何天災異變，都相互扶持，可以說是一心同體、如同家族般情感。

滝波宏文表示，他的太太是台灣人，他是台灣女婿，台灣是他的真正家人，會全力協助台日關係更上層樓。