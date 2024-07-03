快訊

獨／去年背部劇痛「對外稱開刀」 汪建民證實罹肺腺癌4期暴瘦現身

公視前女主播出任民進黨發言人 舅舅是政院工程會主委陳金德

25歲男警突倒地！跑步竟休克不治 今相驗結果出爐

朱立倫聲援謝國樑「他唯一的爭議是得罪民進黨」

中央社／ 台北3日電
國民黨基隆市黨部日前舉辦「第三波民主改革國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫（右二）出席，與藍營民代一同力挺基隆市長謝國樑（左二）。圖／聯合報系資料照片
國民黨基隆市黨部日前舉辦「第三波民主改革國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫（右二）出席，與藍營民代一同力挺基隆市長謝國樑（左二）。圖／聯合報系資料照片

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨主席朱立倫今天表示，謝國樑認真努力，為基隆市民全力付出；呼籲所有愛基隆的朋友一起守護謝國樑，守護基隆，為基隆的安定、為基隆的未來努力。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第2階段至少需3萬792人連署，行動發言人李晏蓉7月1日表示，截至6月30日已收到超過4萬份連署書，將造冊後7月5日送至基隆市選委會。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，謝國樑認真努力，為基隆市民全力付出，當選就任到現在一年半，不斷拚基隆市政，包括推動交通建設及照顧老人、幼兒等重要福利政策，對於基隆市政做了很多努力。

朱立倫說，唯一的爭議，就是把過去被前基隆市長林右昌變成私產的市產找回來，守護基隆人的財產，因而得罪了一些人、得罪了民進黨，如果因為政治對立或立場不同就要發動罷免，社會將形成惡性循環，選輸了的一方想盡理由與藉口發動罷免，台灣的政治如何能安定。

朱立倫表示，總統賴清德兼具執政黨主席身分，卻一再發動對立、對抗，讓人民不安的作為，只會讓台灣的政治走向惡性循環，不斷的用恨、用對抗、用鬥爭的方式，這是民眾所不願意見到的。呼籲所有愛基隆的朋友一起守護謝國樑，守護基隆，為基隆的安定、為基隆的未來努力。

國民黨立委提出選罷法修法，提高罷免門檻，國民黨智庫也表示修法後，進行中罷免案即可適用，引起爭議，國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪表示，智庫是提供法律上的意見跟見解，立法院的修法時程，有其相關權責處理。

李彥秀說，謝國樑案子在前，修法方向在後，適不適用，其實大家都心裡有數，民進黨不用惡意誤解。大日案勝訴後，謝國樑是守護基隆市產的市長，反倒是林右昌指揮子弟兵民進黨議員推動罷免案，看到林右昌在背後做罷免指揮指導，這只是為了遮掩過去在基隆市政的缺失跟弊案。

基隆 罷免 謝國樑

延伸閱讀

朱立倫：謝國樑唯一爭議就是找回市產 得罪民進黨

影／罷樑5日將送件4萬份 謝國樑：修法不是為我量身訂做

藍下令全黨「固樑」 林右昌批戰略錯誤：提油燒火

林右昌：國民黨操弄政黨對立 綠不介入公民拆樑

相關新聞

朱立倫：謝國樑唯一爭議就是找回市產 得罪民進黨

基隆市長謝國樑陷入罷免危機。國民黨主席朱立倫今天表示，謝國樑認真努力，又用愛心對基隆市民權利付出，唯一爭議就是把前任市長...

藍反制青鳥急轉彎 擬罷免門檻不動改跟吳秉叡連署加嚴

立法院內政委員會將於明日審查「公職人員選舉罷免法」修正案，青鳥行動再次號召群眾包圍立法院，反對降低罷免門檻。不過據了解，...

立院4日排審選罷法 藍：凝聚共識不預設立場

立法院內政委員會4日將排審攸關提高罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨團今天表示，不預設立場，修法是要把現有瑕疵的制度修正，...

朱立倫聲援謝國樑「他唯一的爭議是得罪民進黨」

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨主席朱立倫今天表示，謝國樑認真努力，為基隆市民全力付出；呼籲所...

藍推修法提高罷免門檻 綠批眼看快輸就翻桌

國民黨擬修公職人員選舉罷免法，要提高罷免門檻，立法院內政委員會明天排案審查。國民黨智庫稱，依照「實體從舊、程序從新」，修...

拋選罷法修法朝連署制度精進 國民黨團：不預設立場

立法院內政委員會明日排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，國民黨立法院黨團今表示，國民黨團不預設立場，持續凝聚朝野共識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。