賴清德聲援吳思瑤、沈伯洋 重申「深化民主決心不動搖」

民進黨今天舉行中常會，身兼黨主席的賴清德總統致詞指出，近期立委吳思瑤及沈伯洋遭受許多抹黑和攻擊，他向兩位委員表達關心，面對惡意挑起的對立和仇恨，民進黨深化台灣民主的決心絕不會輕易動搖，也要特別感謝民進黨團每位成員這段時間的努力。

賴清德提到，7月開始，行政院推出各項新制，以減輕民眾生活負擔為目標，推動了許多便民的措施。社會大眾非常關注的交通安全、行人路權，是政府施政的重中之重。

賴清德說明，針對行人與道安的保障，行政院推出了「道安總動員」及「全民參與街道改善平台」兩大平台，「道安總動員」，讓民眾可以透過平台儀表板，即時了解改善的成效，也可以提報需要改善的路口。

賴清德表示，「全民參與街道改善平台」是讓民眾直接參與街道改善的過程，經過民眾票選後，得票數最高的前10案，並由中央全額補助改善，讓中央地方一起合作、回應民意，打造以人為本的交通環境，盼黨公職能協助政院多加宣傳，越多民眾參與公共事務，改革的腳步就會越快。

另外，針對新冠肺炎疫情再起，賴清德說，預估7月進入高原期。夏季是腸病毒的流行期，而流感今年夏天也罕見地進入流行期。在疫情重疊之下，中央和地方政府要緊密合作，避免疫情擴大；同時也要確保資訊的透明與流通，讓民眾能夠掌握正確的資訊，一起來維護健康。