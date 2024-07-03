俞大㵢爭議延燒…林佳龍出手規範外館採購 傳草案最快本周出爐

駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買奢華家具等，立法院外交及國防委員會已提案要求說明公費支用情形。對此，外交部長林佳龍據傳相當重視，指示內部研議「駐外館處雜項設備購置費支用原則」作為外館採購規範，盼建立「比價機制」，和「分層核定」等。有涉外人士透露，草案最快在本周就會公布

俞大㵢遭爆料涉嫌浮報帳目，引發社會爭議。據了解，早在俞大㵢案爆發之間，林佳龍初上任就有意整頓外館採購，和經費核銷的狀況，即指示部內完備採購規範，盼杜絕公費使用爭議。

據悉，俞大㵢相關爆料爆發後，外交部更加緊腳步制定更嚴謹的採購規範，擬針對「使用年限逾2年」且「單價超過新台幣一萬元之雜項設備」做規範。

於相關規範中，針對設備採購和汰換將設有「比價機制」，包括駐外館處購置設備需求「應先檢附三家廠商報價單以公文報部核處」、「若採購品為新購應說明必要性及評估效益；若為汰換，應說明原有品項是否已超過使用年限及不堪使用、並要附上照片」等，新規也敘明公務使用的優先性，指出「若年度經費有限，館舍辦公室之需求應優先職務宿舍之需求辦理」。

另外，規範中也設有「分層核定」，若設備採購單價在十萬元以下，可由秘書處決定；但單價在30萬元，或一百萬元以上，則需要經過主管地域司意見後，由部長或授權主管區域之次長核定，避免外館再惹非議。