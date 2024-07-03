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北京懲台獨惹第三國引渡疑慮？外交部坦言：旅遊風險趨嚴

中央社／ 台北3日電
大陸發布懲治台獨頑固分子新規後，兩岸敵意螺旋持續上升，儘管大陸多次強調不針對廣大台灣台胞，但民眾仍有所顧慮。圖／聯合報系資料照片
大陸發布懲治台獨頑固分子新規後，兩岸敵意螺旋持續上升，儘管大陸多次強調不針對廣大台灣台胞，但民眾仍有所顧慮。圖／聯合報系資料照片

中國日前公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，多位立委今天質詢外交部，中國與50多個國家簽署引渡條約，國人會否因此受到影響。外交部次長陳立國表示，外交部會即刻研議。

立法院外交及國防、經濟委員會聯席會議審查「馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書」及其附件「漁業補貼協定」，以及中華民國與宏都拉斯共和國間自民國112年12月6日終止「中華民國（台灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定案」，上述3案均在朝野立委無異議下通過。

中國最高人民法院和國安、司法部門6月21日聯合公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，即「懲治台獨22條」，成為立委關切議題。

民進黨立委林楚茵表示，面對中國之前公布懲治台獨22條，其定義無邊無際，影響到國人旅遊安全，建議政府強化旅遊警戒宣導，她舉美國有智慧旅行者註冊計畫，國務院主動發布旅遊警示，台灣有一個旅遊救助指南的APP，但下載次數僅47萬3000次，相較於台灣出國人數到今年3月已達132萬人次，差距過大。

陳立國不諱言，近來風險確有趨於嚴重的傾向，承諾會加強宣導，利用各種手段傳達給國人。

民進黨立委王定宇詢問，陸委會日前調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為橙色燈號，但那是針對中港澳，國人在第三國或第三地的引渡風險，是有還是沒有，是高或是低。

陳立國說，跟中國有引渡條約或司法互助的國家不在少數，對於立委建議，外交部會在國安體系一起來研議。

國民黨立委馬文君也表示，中國跟55個國家簽署引渡條款，有39國家已經生效，且不乏國人常去的國家，例如泰國、南韓、越南、法國、義大利等，雖然政治犯不引渡，一旦中共使用引渡條約要求簽署國引渡被中國認定的台獨份子，是否有什麼作為可以提醒國人。

陳立國表示，外交部會跟理念相近及民主國家，建立交流合作對話機制。不過馬文君認為，現在再去做已經慢了。陳立國說，會立即來研議。

台獨 外交部 引渡

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