蘇巧慧鬆口參選新北市 藍參選人林國春：她沒資格

2026地方選戰逐步逼近，民進黨新北市長熱門人選、立委蘇巧慧鬆口，自己努力朝參選市長的方向，讓大家認可，但最後還是要由黨中央決定。已表態參選2026新北市長的國民黨新北市議員林國春嗆聲，蘇根本沒資格，因為民進黨過去執政欠了新北2200億元統籌分配稅款，卻也不見民進黨新北立委發聲爭取。

2026縣市長話題持續，蘇巧慧今接受節目專訪時，對參選新北市長首度鬆口，「很努力在朝這個方向，讓大家認可我的能力」，不過直轄市長人選是由中央黨部做決定，並非任何一個人說要選就可以選，該言論一出，迅速引發各界討論。

新北市議員林國春表示，蘇巧慧根本沒資格參選市長，民進黨執政這幾年，中央欠了新北統籌分配稅款2200億，民進黨上屆這麼多席新北立委，卻也都沒有跟中央爭取，沒有幫新北市說話，因為他們就知道新北不是執政縣市，就不想讓新北拿，這真的很不公平。他提到，國民黨現在也是開放，讓所有有意願的人可以參選這樣的機制，他從擔任警察時就為新北努力，前前後後30年了，當議員也20年，準備這麼久，對自己參選有信心。