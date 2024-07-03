公視前主播韓瑩出任民進黨發言人 舅舅是行政院工程會主委陳金德

民進黨新北市議員卓冠廷辭去黨發言人職務，懸缺將由公視美女主播韓瑩接任。民進黨發言人吳崢今天在中常會後記者會宣布此人事案。值得注意的是，韓瑩舅舅是行政院工程會主委陳金德，她透露，陳勉勵她要共同努力。

吳崢指出，現年35歲的韓瑩是輔仁大學經濟學系畢業，2011年畢業即經由校園徵選進入三立電視台擔任記者，之後在udn tv及公視『獨立特派員』製作專題新聞，關注公共議題，曾入圍『卓越新聞獎』並獲得『星雲真善美國際報導獎』肯定。

吳崢指出，在公視擔任政治組記者兼晚間新聞主播7年期間，負責總統府與外交新聞，也以專業、冷靜的播報風格受到觀眾喜愛。韓瑩多次跟隨總統蔡英文出訪，除了選舉報導，更參與國際重大新聞事件，包括2018年川金會、2019香港區議會選舉、2022年APEC領袖峰會等。

韓瑩指出，很榮幸受到民進黨邀請擔任發言人，盼運用過去媒體經驗，將政策說明清楚和民眾溝通；她也說，目前沒有選舉規畫，從媒體轉到黨職，今天是報到第三天，還在適應當中。

韓瑩會後證實，她的舅舅確實是陳金德，是自己的政治前輩，但兩人在工作上沒有太多交集，舅舅事後知道她接任黨發言人後，也提醒要將政策說清楚、共同努力。