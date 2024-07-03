傅崐萁：可能8月中開臨時會 先處理民生法案

立法院本會期延會至7月16日，時間將至，但希望通過的法案仍有不少，包括考試院人事同意權案也待處理。國民黨團總召傅崐萁今天表示，臨時會可能是在8月中旬，可以先處理法案，只要對民生有利，全力支持。

立法院會期每年兩次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法院長韓國瑜於5月間主持黨團協商，研商行政院長卓榮泰施政方針報告及立法院配合延會相關事宜時達成共識，本會期延會至7月16日。

傅崐萁今天接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」直播專訪，被問到本會期在7月16日以前恐難將一些重要議案處理完畢，對於民眾黨拋立法院延會，國民黨為何主張開臨時會。傅崐萁說明，他研判民進黨擔心延會讓在野黨舞台更大，擔心在野黨利用延會時間成立「調查小組」，所以民進黨絕對不會同意。

傅崐萁表示，但臨時會不一樣，因為各黨團都可以提出要求召開臨時會，只要經由立法院長召集全院談話會，談話會時大家一起決定要不要召開臨時會，表決多數通過以後，就可以針對臨時會什麼時候召開、議題內容是什麼，以及臨時會那幾天怎麼安排，臨時會比較有效率，包括審議重要法案、人事同意權案投票，都可以在臨時會的時間內完成。

傅崐萁提到，臨時會可能是在8月中旬，如果立法院召開臨時會，可以先處理法案，只要對民生有利，全力支持；至於考試院人事同意權案，基本上「會是在比較後面的時間」。

關於考試院人事同意權案，考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期將於今年8月31日屆滿，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。這也是總統賴清德就任後，首次送交國會的憲政機關人事提名案，備受矚目。

韓國瑜已發出黨團協商開會通知，預計7月5日上午10時召集朝野黨團協商考試院人事同意權案相關事宜，也包括研商有關中小企業發展條例部分條文修正草案、證券交易法第14條條文修正草案、全民健康保險法第62條條文修正草案，以及電業法第49條條文修正草案等4案。這場黨團協商原訂4日召開，後來修正通知，改於5日舉行。