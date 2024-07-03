影／副閣揆鄭麗君：台灣不會缺電 請國人放心

行政院副院長鄭麗君今天在台中豐原一場活動中表示，台灣去年綠能發電量已超過核能，今年綠能已突破10%，她說政府過去8年規畫未來到2030年電力設施，預估到2030年供應會有910萬千瓦，不會缺電，請國人放心。

農業部今天在豐原檢疫處理場辦理「Home Run Go 紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會，行政院副院長鄭麗君出席記者會。

記者問鄭麗君昨天說明的能源議題內容，她表示，昨天到中研院報告國家希望工程，院士提問能源議題，她說明過去前總統蔡英文領導的執政團隊已推動台灣第一次能源轉型，去年綠能發電量已超過核能，今年綠能已突破10%，透過以氣代媒，以新代舊，電力發電過程空汙排放已減少6成。

她說政府過去8年規畫未來到2030年電力設施，不會缺電，預估到2030年供應會有910萬千瓦，她強調不會缺電，請國人放心，行政院長桌榮泰也曾在立法院說明，政府會啟動第二次能源轉型，最高目標是提供安全穩定供電，不缺電也穩定供電。

她說政府會依法朝非核家園邁進，依法相關核電廠執照到期，要停止運轉，要發展多元綠能，低碳化減碳作法，她昨天說明過去大家對擁核反核的二元討論，現在面對過去多年來無法解決的核廢料問題，是現在要面對的課題。

鄭麗君說，大家要務實理性面對核廢料問題，先建立核廢料解方，核三廠相關機組到期要除役，核能討論要立基於核廢料能處理，核安能確保，討論匡架基礎為此，她再次重申，能源轉型不管什麼能源選擇，要有長遠目標和整套規劃，總統已宣誓會召開淨零委員會，邁向2050年淨零排放工程討論，能源轉型是淨零轉型的其中一項，會在委員會中討論。