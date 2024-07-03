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【重磅快評】闖陸領海 賴清德用兩國或兩岸要回漁民？

聯合報／ 主筆室
澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門東北角海域捕撈小管，遭大陸海警船逼近、強行登檢帶走。圖／民眾提供
澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門東北角海域捕撈小管，遭大陸海警船逼近、強行登檢帶走。圖／民眾提供

金門翻船事件139天後，我方漁船「大進滿88」在大陸領海內涉嫌違法補魚，被對方海警執法扣回。不到半年，一來一往闖禁區，但兩岸情勢已惡化到攤牌階段，今非昔比。懲獨不手軟的習近平、反中不顧人民的賴清德，一個多月內已在主權問題交鋒多次。不知這回賴清德是要以「兩國」，還是「兩岸」來和對岸交涉要人。

海巡署這回在第一時間坦言案情，「大」船觸犯兩紅線：進入中國領海，在休漁季捕漁。

故作無辜的船東宣稱該處是傳統漁場，不知為何就被帶走。漁業署更宣稱，案發處是「兩岸共同捕撈區域」。但中華民國從來沒和中華人民共和國協商「共同漁場」，至於漁民所謂傳統漁場，又是依據哪條法律保障呢？

賴清德振振有詞，兩國互不隸屬，台灣除了統促黨都是台獨。如果總統沒錯，那就是船東和漁業署敵我不分。海巡署和漁業署希望對岸秉持過去「一中各表」時期的諒解，重拿輕放，發言矛盾首鼠兩端。例如，海巡署新聞稿稱對方「中國」，卻稱要由陸委會、漁業署透過「兩岸管道」協洽中方。短短幾句，充分顯現，賴清德喊兩國論理直氣壯，但出了事，一線官員卻師出無名。

值得關注的是，大陸會以何種罪名處理「大船事件」。如果主張「一個中國」，就沒什麼越過領海線的問題。昨晚，海巡署船艇緊追「大」船闖入中國內水，對方並未驅離拿捕，只喊話「勿干擾」，雙方都沒踩政治紅線。

不過，就算只追究禁漁期捕撈，事態也未必能如過去好說話，繳罰款就能了事。根據《中華人民共和國漁業法》第38條，違反禁漁期規定進行捕撈，處五萬元以下的罰款，還可沒收漁獲物和違法所得。情節特別嚴重的，可沒收漁船。構成犯罪者，可依法追究刑事責任，情節嚴重，最重可處三年以下有期徒刑。

根據航跡圖，「大」船至少從6月25日就出現在當地海域，其間曾返澎湖，隨即又出港赴案發地。案情可重可輕，但關鍵是政治氣氛。0214金門翻船事件至今還被我「司法程序」拖著，主張要司法先釐清真相才能究責的管碧玲，還在賴政府任事，坐視兩名福建漁民躺在金門殯儀館，無法入土為安。中國也有司法程序，不知賴政府有何立場叫對方快放人。

不知怎的，在台海點火引戰的賴清德和管碧玲，出事後都人間蒸發了，讓舉國「九成台獨」好不失望。總統三天前才說要保護2300萬人身家性命安全，怎麼才一艘漁船被扣，人就躲起來了。船長家人和全民都很關心，政府究竟是要用「兩國」還是「兩岸」的名義，才能和對方談判救人。賴總統可別讓全船漁民和金門「躺著的兩位」一樣，都被無情丟包。

海巡署 賴清德 金門

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