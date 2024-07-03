好巧！綠常會「懲台獨因應之道」專報 因邱太三身體不適取消

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門附近水域作業時遭大陸海警船強行登檢並將船隻押回大陸，使兩岸緊張情勢再次升高；原本民進黨中常會訂今（3日）邀請陸委會前主委邱太三以「從中共發布『懲台獨22條意見』，建議台灣的因應之道」為題進行專題報告，卻臨時以「演講者身體不適」的理由取消，時間上的巧合引發議論。

海巡署昨晚8時14分接獲澎湖籍漁船「大進滿88」船主報案，指漁船遭大陸海警船強行登檢並將船隻押回大陸；不久後的8時27分，民進黨中央就發出通知，指「因講者身體不適，不克出席，原訂常會之專題演講將暫停一次。」不過據了解，邱太三已請假在先，兩者之間純屬時機湊巧。

另一方面，立法院外交及國防委員會明天（4日）將邀請國安局長蔡明彥、陸委會、文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部調查局等報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」並備質詢。

根據調查局已經送交外交國防委員會的書面報告，針對「操弄認知打擊政府威信」部分指出，中共近年結合認知操弄打擊我政府威信，採取傳散錯假訊息、引導社群輿論風向等手法，貶抑我政府施政及分化內部團結。如中共官媒報導金門近海陸船翻覆事件逾400則，對於我海巡署合法執法，卻惡意批評為執法過當，並將衝突加劇歸咎我政府未釋出善意，配合海警船艦巡航巡查，對我進行灰帶侵擾。

國安局的書面報告則指出，中共近期對台滲透的作為包括「情蒐刺探」、「發展組織」、「科技竊密挖角」和「介入選舉」的多種樣態。

其中針對介選方面，國安局分析，中共透過「操作爭訊導引輿情」、「招待基層訪陸介選」和「動員特定團體陳抗」等手段，國安局強調，中共廣邀我基層民代訪陸參與各類交流活動，並在選舉期間以落地招待為誘因，提升基層民代訪陸意願，伺機影響投票傾向，以達到介選圖謀。

不過，南投縣長許淑華日前就公開提出質疑，指「反滲透法」當年在立法院被民進黨強行通過，卻對人民產生諸多限制，像去年選舉時，不少鄉親去對岸單純旅遊，回國後就被傳去問，有里長因此起訴或判刑，都是用政治意識形態阻擾民間交流，這惡法須被重新討論修正。