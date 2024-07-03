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調查局分析8類中共滲透樣態 湄洲媽祖廟成手段之一

中央社／ 台北3日電

針對中共對台滲透作為，調查局分析8類滲透樣態，以文化交流包裝統戰圖謀是其中之一，如福建莆田湄洲媽祖廟憑藉地理優勢型塑祖廟地位，招攬台灣廟宇赴陸參拜分靈等多元方式鏈結情感認同，佯「以情促融」包裝統戰圖謀。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國安局長蔡明彥、陸委會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。調查局書面報告已在今天送至立法委員國會辦公室。

對於中共滲透樣態，調查局分析共有8類，分別為利誘國人發展組織刺密、介選干預破壞民主制度、操弄認知打擊政府威信、網路駭侵遂行破壞竊密、挖角竊密侵蝕科技利基、文化交流包裝統戰圖謀、惠台讓利瓦解國人心防、招攬赴陸辦證加速融合。

針對文化交流包裝統戰圖謀，調查局分析，中國、台灣地理位置相近，歷史、文化、語言相通，中共運用離散文化概念操作認同，強調台灣宗教、族群脈絡源自中國，如福建莆田湄洲媽祖廟憑藉地理優勢型塑祖廟地位，招攬台灣廟宇赴陸參拜分靈、宗教旅遊、舉辦學術研究論壇等多元方式鏈結情感認同，佯「以情促融」包裝統戰圖謀。

對於利誘國人發展組織刺密，調查局指出，近期偵辦的國安案件，中共仍慣以金錢利誘等各種不正利益之方式，利誘台灣民眾在台從事發展組織及刺蒐機密等不法行為。

至於操弄認知打擊政府威信，調查局指出，中共近年除對台進行複合式「灰色地帶」威脅，更結合認知操弄打擊政府威信，透由兩岸媒體、社群帳號等傳散錯假訊息、引導社群輿論風向等手法，貶抑台灣政府施政及分化內部團結。

調查局舉例，如中共官媒報導金門近海陸船翻覆事件逾400則，對於台灣海巡署合法執法，卻惡意批評為執法過當，並將衝突加劇歸咎台灣政府未釋出善意，配合海警船艦巡航巡查，對台灣進行灰帶侵擾。

針對網路駭侵遂行破壞竊密，調查局舉例，中國駭客組織利用網通設備漏洞製造3層跳板隱匿行蹤攻擊台灣政府機關；滲透國防產業資訊系統維運廠商、國營企業竊取內部雲端資料等，均威脅台灣及社會正常運作。

因應中共滲透作為，調查局指出，加強國安執法維護民主體制，並持續維護科技產業核心技術，調查局偵辦移送中企竊取營業秘密案件計33案、中企挖角人才案件計81案，且提升資安技術溯源查處能量，最後則是強化安防會報機制聯防滲透。

面對中共對台展開新型態認知作戰等多面向滲透攻勢及複合式威脅，調查局宣示，首要任務即為全力維護國家安全，加強反制境外敵對勢力滲透，積極偵辦國安案件，鞏固「台灣主體性」價值，確保台灣民主、自由、人權、法治環境永續發展。

中共 國安局 社群

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