藍白成立鏡電視小組 綠委離席抗議

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】國會調查權第一槍是調查鏡電視！國民黨與民眾黨3日在交通與司法聯席委員會上宣布成立「鏡電視調查專案小組」，藍委高舉「國會要改革，人民要真相」、「查弊案」等手舉牌助威，民進黨則在司法委員會召委鍾佳濱帶頭下離席抗議。最終藍白成立調查小組，並由國民黨立委吳宗憲擔任召集人，即日起展開半年的調查。

不會調閱偵查卷宗

立法院交通、司法及法制委員會3日舉行聯席會議，討論成立「鏡電視調查專案小組」及運作要點會議一開始，民進黨立委鍾佳濱要求進行程序發言，並指出委員會召開聯席會議必須經立法院會交付，聯席會議不符程序、不合法，要求停止會議。

但會議主席、國民黨召委陳雪生則表示，新修正的《立法院職權行使法》中，並未規定調查小組不得以聯席會議處理。國民黨立委吳宗憲也說，要請大家把新條文看清楚，現在他們所成立的調查小組不是要調閱偵查中的卷宗，大家不要再帶風向，偵查中的卷宗依法本來就不能調閱，立法院沒有要侵害害檢察官的職權。

可舉行聽證會

但民進黨立委們紛紛舉牌抗議，高喊「違法會議，會議無效」、「藍白擴權，目無法紀」、「程序不正義」並退席抗議，國民黨立委也拿出「查弊案」、「國會要改革，人民要真相」等手板回應。鍾佳濱結束發言沒多久，就帶著司法法制委員會的綠委們離場。

最後藍白聯手通過成立調查小組及運作要點，小組運作時間從7月3日至12月31日，調查文件的對象為國家通訊傳播委員會（NCC）及相關部會。另外，必要時小組可依《立法院職權行使法》相關規定舉行聽證會，現場也推舉吳宗憲為召集人。

空窗期不該有作為

民進黨團也在事後召開記者會，總召柯建銘不滿指出，憲法法庭已經緊急通知民進黨團、總統府、行政院與監察院等釋憲單位，10日下午兩點要針對緊急處分召開辯論庭，藍白不應該趁法案通過與緊急處分的空窗期，成立調查小組與表決國情報告。

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