綠批提案引中入台 陳雪生：來罷免我好了

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提修法，開放中國廠商可參與離島建設，遭民進黨立委批是給中國開門。陳雪生今天表示，離島缺工缺料，沒有工程可施工，執政黨也無法解決，大家要用同理心來處理問題，而不是唱衰，「來罷免我好了，我沒意見」。

國民黨連江縣立委陳雪生、金門縣立委陳玉珍等人提案修正「離島建設條例」，增訂第7條之一條文，開放中國廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，所需機具、技術及操作人力，可自中國輸入。民進黨立委王定宇表示，提案讓中資登上快速通關直入國境，根本是完全不設防。

陳雪生今天在立法院接受媒體聯訪時表示，民進黨根本就是斷章取義，民進黨能夠解決離島的問題嗎，根本沒辦法解決。離島缺工缺料，有問題執政黨及中央政府要幫忙協助解決，而不是用唱衰的方式處理。

陳雪生指出，馬祖現在缺工，沒有一個工程可以施工，而中國大陸的無人機都已經到頭上了。

對於民進黨質疑提案是開門讓中國進來，陳雪生表示，台灣歡迎陸客來不也是在開門，前幾天陸客踩線團到馬祖，不也是開門。大家要用同理心來處理問題、研究事情，把解決方法拿出來而不是唱衰。

媒體詢問，提案前是否有在黨內形成共識，陳雪生說，陳玉珍跟其他國民黨立委都有連署，民進黨現在又再提罷免，「來罷免我好了，我沒意見」。（編輯：蘇龍麒）