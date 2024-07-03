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藍白組鏡電視調查小組 綠批程序不符、會議無效

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（中）。（本報系資料照）
民進黨團總召柯建銘（中）。（本報系資料照）

立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會議今討論成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜。民進黨立委疑會議程序於法不符，退席抗議。 民進黨立法院黨團表示，國民黨跟民眾黨毀憲亂政，不符合程序，會議無效，民進黨團嚴正抗議，絕不配合行使。

民進黨團總召柯建銘指出，黨團昨天下午收到憲法法庭通知書，下周三下午2時將針對國會改革法案暫時處分開辯論庭，代表大法官認為暫時處分非常重要，在這個時間點，國民黨跟民眾黨想要利用空窗期，想要在院會表決總統國情報告即問即答，如此毀憲亂政行為，是憲法所不容許。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院委員會要舉行聯席會議，要經過院會提案交付或委員會向院會提案，國民黨立委陳雪生今天違反立法院各委員會組織法，強行舉行聯席委員會，今天會議應當無效，因為違法新設聯席委員會組成調查小組，民進黨團無法接受，也認為會議無效，所以退席抗議，表達不與背書跟不支持的立場。

吳思瑤說，藍白此舉只是要把黑手伸進媒體，私設刑台，用政治立場決定媒體管制角度，對藍白的做法感到遺憾，無法接受交通委員會用違法聯席會組成的調閱小組，未來過程涉及違法查辦，民進黨團恕不奉陪。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，交通委員會要挑哪個委員會聯席沒意見，請照程序來，尤其是針對高爭議的國會擴權法案，憲法法庭已經發出開庭通知，藍白到底在急什麼，立法部門可以把手伸進去嗎？這樣的做法社會能夠認同嗎？

民進黨團總召柯建銘（中）。（本報系資料照）
民進黨團總召柯建銘（中）。（本報系資料照）

民進黨 立法院 藍白

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