國安局：中共廣邀基層民代赴陸交流 遂行介選圖謀

國安局今天表示，中共廣邀台灣基層民代赴陸交流，並在選舉間以落地招待為誘因，提升訪陸意願，伺機影響投票傾向，遂行介選圖謀；此外，中共也拉攏國內特定團體，平時動員陳抗活動，選舉間協助造勢拉抬選情。

國家安全局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局等單位，明天上午將對立法院外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」、並備質詢，報告書今天送抵立委國會辦公室。

國安局在報告指出，中共利用台灣民主自由開放環境，透過迂迴、隱蔽情工手法，持續加大對台滲透力度。去年迄今偵辦84件國安偵防案件，其中遭檢方起訴已達39件，案件數與往年相較有大幅增加趨勢，顯示中共在台滲透活動日益猖獗，對國安維護工作形成嚴峻挑戰。

針對中共對台滲透樣態，國安局區分為「情蒐刺密」、「發展組織」、「科技竊密挖角」、「介入選舉」等4大項。

國安局進一步說明，情蒐刺密部分，包括簽署宣誓效忠文件、利誘基層官兵刺密，透過地下錢莊、銀樓、借貸業者在網路物色有資金缺口官兵，藉此刺探機密以償還債務，以及吸收國安離退人員、滲透黨政部門等手法。

發展組織部分，手法包括「廣泛佈建人脈網路」、「開展對台統戰交流」，藉由金錢資助、商業利益、特許承諾等手段，以及邀請台灣特定人士及團體赴陸參訪，轉化政治認同營造「促融促統」氛圍等手法。

科技竊密挖角部分，手法則包括「積極滲透機敏產業」、「誘吸技術人才赴陸」。國安局進一步說明，中共為擴張「紅色供應鏈」及規避國際科技圍堵，透過掩護公司名義滲透台灣及各國機敏產業，竊取先進技術及商業機密，同時中共也以高額補助為誘餌簽署合作意向，誘吸產學研專家赴陸從事科研。

介入選舉部分，手法包括操作爭議訊息導引輿情、招待基層赴陸介選、動員特定團體陳抗等方式。國安局指出，中共廣泛運用各類傳播管道，宣傳武力犯台方案、操作國內政策爭議、釋放對台優惠措施，導引新聞輿論走向，試圖干擾選舉秩序及影響選舉結果。

另外，國安局提到，中共廣邀台灣基層民代赴陸參與各類交流活動，並在選舉期間以落地招待為誘因，提升訪陸意願，伺機影響投票傾向，遂行介選圖謀；同時，中共拉攏國內特定團體，平時動員舉辦陳抗活動，選舉期間協助造勢拉抬選情。

至於因應方式，國安局說明，除了機先蒐報偵防線索、移送司法偵辦外，同時也密切注意國際局勢、供應鏈重組動向及新興產業科技發展趨勢，並指導各國安單位透過公私協力機制，掌握中共對台科技、經貿等對接情形，以及誘拉人才、移轉技術、刺探商業秘密等預警徵侯，以利防範中共科技竊密。

國安局也表示，將同時加強橫向通報作業，鼓勵民眾提出檢舉，以及辦理講習提升職能，強化案件偵蒐技巧。