沈伯洋說早知陸媒在台盯政論節目 羅智強問法務部：造謠辦不辦？

綠媒日前大幅報導陸媒駐台記者介入政論節目的製播流程，事後民進黨立委沈伯洋也聲稱，他早知此事，還向國安單位檢舉，但陸委會副主委梁文傑前天表示，找不到爆料者，查證困難。國民黨立委羅智強今天在立法院質詢法務部政務次長黃世杰，沈伯洋造謠的話，法務部辦不辦？

立法院司法及法制委員會今天審查民法修正草案。羅智強對沈伯洋先前的發言、如今政府說查無爆料者，質詢法務部立場。

羅智強說，在特定媒體報導發，後沈伯洋聲稱，早在2個月前就「神知道」此事，還去向國安單位提出檢舉，不過，奇怪的是，有這麼多人爆料，梁文傑卻回應此事沒有爆料人，「睜眼說瞎話嗎？」

羅智強還說，沈伯洋是「造謠龍頭」，指民進黨過去執政8年依社會秩序維護法辦過600多件造謠的案子，法院裁定500多件不罰，民進黨很愛辦造謠的案子，「如果沈伯洋造謠的話，法務部辦不辦？」

黃世杰回應表示，社維法的案子是由警察機關發動，至於沈伯洋的有關言論，宜由沈自己說明。