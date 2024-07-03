藍白聯手成立鏡電視調查小組 民眾黨不堅持調查委員會

立法院交通、司法及法制委員會聯席會議今天成立鏡電視調查小組，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團原本希望在院會成立調查委員會，不過既然委員會已經決定成立調查小組，只要是能夠達成調查弊案的目的，民眾黨團都願意表達支持。

國會改革法案6月27日生效，在野黨聚焦啟動國會調查權，立法院交通、司法及法制委員會今天聯席討論「鏡電視調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，藍白立委聯手成立鏡電視調查小組，小組運作時間從今年7月3日至12月31日。

黃國昌接受媒體聯訪時表示，鏡電視弊案牽涉到黨政高手，伸入國家傳播通訊委員會（NCC），直接干預核發電視新聞台執照，這是非常嚴肅且嚴重的事情，事後針對相關的違法爭議，NCC不僅沒有清楚調查，甚至有放水護航的問題，交通委員會先前成立調閱小組，不過立委向NCC要求調取的資料，幾乎一半以上全部都遭到拒絕。

黃國昌說，面對如此嚴重違法的弊案，國會無法有效監督NCC，民眾黨團原本希望在院會成立調查委員會，不過既然已經決定在委員會成立調查小組，只要是能夠達成相同的目的，包括鏡電視申設、後續爭議的處理過程，還有期間引發的違法弊案，民眾黨團都願意表達支持，不會堅持一定要在院會成立調查委員會。

有關民進黨立委主張會議無效，黃國昌則說，民眾黨團尊重會議主席陳雪生的決定，民進黨立委當然會提出他們的質疑，不過陳雪生已經說明得很清楚，比較重要的是讓調查小組有效運作，真正釐清鏡電視案的重大醜聞，還有要為此負責的相關人員。