鏡電視調查小組成立 NCC官員非正當理由不得拒絕說明

立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會議今討論成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜。民進黨立委疑會議程序於法不符，退席抗議。與會藍白立委接續開會，決議成立調查小組，並通過相關運作要點，邀請有關人員出席說明，非正當理由不得拒絕。

國民黨立委、民眾黨立委共同推舉國民黨立委吳宗憲擔任調查小組召集人，民眾黨立委黃國昌原也獲推舉，不過黃國昌選擇謙讓。

根據調查專案小組提案說明，鑒於媒體報導現任府院高層疑似涉及施壓國家通訊傳播委員會（NCC）不當放行鏡電視新聞台取得申設執照，現任NCC主委陳耀祥被揭露接受府院關說，圖利鏡電視；另行政院前院長蘇貞昌居然公開表示不必查，隔空指揮辦案，已成國際及醜聞。對照之前中天新聞台換照案，預設立場「先射箭再畫靶」針對性的處理過程，NCC嚴重雙標、毫不遮掩，同時NCC在陳耀祥主導下利用職權配合當權者打壓異己，並介入媒體經營運作，NCC之獨立性及社會公信力蕩然無存。

為釐清NCC執行「鏡電視新聞台申設、審照、換照及營運等相關監理事項」決策過程有無遭受政府不當介入，依據立法院職權行使法「第八章調查權之行使」之法律授權，建請做成決議：針對NCC近年審查鏡電視申設、審照及換照過程、外力介入情況、許可處分之附款等有無涉及不法？成立調查小組，要求有關機關就特定議案涉及事項提供資料，落實國會監督。

根據運作要點，調查小組將要求NCC就本案涉及事項提供相關資料，配合調查詢問等，並依此檢討國家通訊傳播委員會組織法及衛星廣播電視法相關規定。調查小組由交通委員會、司法及法制委員會全體委員組成。調查小組置召集人1人，由參加調查小組成員互選，負責處理小組事務，並代表小組對外發言。

小組會議須有委員3分之1出席，方得開會；其決議，以出席委員過半數同意行之。但在場出席委員不足3人者，不得議決。必要時，得以秘密會議方式行之。

小組運作期間自民國113年7月3日至113年12月31日，但經小組決議得延長之，資料查閱時間為每周一至周五上午9時至下午5時。小組成員負保密義務。機密文件如被調查機關拒絕提供時，該機關應以書面釋明機密之種類及原因，並於3個工作天內送交小組存查。小組對外行文，得以聯席會名義為之；本小組成員未經決議，不得以小組名義對外發言。

小組調查文件對象為NCC及相關部會，但經小組決議亦得增加調查對象。小組擬調查的文件，應經3人以上提案並經小組決議通過調取之，調查文件以複本為原則。

小組會議召開時，得邀請被調查文件的機關首長率同有關人員列席說明。受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。小組為應調查文件需要，得赴相關單位查訪，並得詢問與本案相關之人士或諮詢專家、學者。小組會議召開及調查文件時，得聘請專家學者陪同調查，及針對調查內容表示意見。專家學者人選以2人為限，由召集人提名，全體小組成員表決之。

調查對象在調查期間，應指派專人將調查文件送達指定場所，以供查閱，並由本聯席會派員管理及負保管責任。為行使調查職權，必要時小組依立法院職權行使法第59條之2規定舉行聽證會。小組提出調查報告及處理意見，應經本聯席會決議。調查報告書及處理意見未提出前，工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露。涉及依法令應秘密事項者，應予保密，並以秘密會議處理之。