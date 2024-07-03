立院成立鏡電視調查小組 必要時可依法舉行聽證會

國民黨、民眾黨立委今天在立法院交通、司法及法制委員會聯席會議中聯手成立鏡電視調查小組，小組運作時間從7月3日至12月31日，經決議可以延長，調查文件的對象為國家通訊傳播委員會及相關部會，必要時小組可依立法院職權行使法規定舉行聽證會。這也是國會職權修法通過後首次啟動國會調查權。

國會職權修法6月26日生效，各方都在關注國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團何時啟動國會調查權。立法院交通委員會國民黨召委陳雪生日前變更議程，今天上午交通、司法及法制委員會將聯席討論「鏡電視調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜。

會議一開始，民進黨立委要求進行程序發言，並指出委員會召開聯席會議必須經立法院會交付，今天的聯席會議不符程序、不合法，要求停止會議。會議主席、國民黨召委陳雪生則表示，新修正的立法院職權行使法中，並未規定調查小組不得以聯席會議處理。

陳雪生指出，立法院各委員會組織法規定召開聯席會議須經院會決定交付，是針對法律案、預算案，而討論成立調查小組是提案，且過去各委員會成立調閱小組，沒有聯席得案例，也沒有報請院會決定的前例。

最後，朝野立委溝通無效，民進黨立委舉牌抗議，高喊「違法會議，會議無效」、「藍白擴權，目無法紀」、「程序不正義」並退席抗議，國民黨立委也拿出「查弊案」、「國會要改革，人民要真相」等手板回應。

最後，在場的國民黨及民眾黨立委無異議通過成立「鏡電視申設及後續爭議調查專案小組」及小組運作要點，並推舉國民黨立委吳宗憲為召集人。

根據調查小組運作要點指出，小組運作期間自7月3日起至12月31日，但經小組決議得延長。調查文件的對象為國家通訊傳播委員會及相關部會，小組擬調查的文件，應經3人以上提案並經小組決議通過調取。

要點指出，小組會議召開時，得邀請被調查文件的機關首長率同有關人員列席說明。受邀者非有正當理由不得拒絕出席及說明。小組為應調查文件需要，得赴相關單位查訪，並得詢問與本案相關的人士或諮詢專家、學者。為行使調查權，必要時經小組依立法院職權行使法規定舉行聽證會。