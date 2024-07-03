不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會議今討論成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，民進黨立委質疑本次聯席會議程序有問題，未報請院會決定，應即刻停止會議。立法院交通委員會召委陳雪生說，基於法無禁止成立調查小組不能開聯席會議，就是可以。

鏡電視自2020年5月獲准成立，迄今約3年，申設過程爆出爭議，甚至有賄賂國家通訊傳播委員會（NCC）官員、股東帳目不清等，儘管爭議眾多，NCC仍審議通過鏡電視上架案。國會改革法案於6月27日生效，鏡電視案成為藍白共開國會調查的第一槍。

立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱逕自上台發言，表示陳雪生根據什麼開聯席會議？根據「立法院各委員會組織法」規定，得由召委報請院會才能開聯席會議，他是司法法制委員會召委，卻沒受到院會交付，陳有提交嗎？他質疑本次會議程序不合法。

民進黨立委莊瑞雄說，按照立院整個組織法規定，院會交付到各委員會才能開聯席。民進黨立委李坤城說，陳雪生破壞一事不二議原則。民進黨立委許智傑說，陳雪生把條文看清楚，召委要開聯席會議至少要跟院會報備，院會要通知司法及法制委員會，這樣才合乎立法院各委員會組織法第13條，交通委員會召委自己決定找司法的來，於法不符。

許智傑提到，立法院前院長王金平時代，民進黨雖較少人，但程序都照步來，輸沒關係，程序要合法，但這屆他面帶微笑、內心沈痛，建議陳雪生宣布這次會議不要再開。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨別刻意帶風向，並無侵害檢察官調查權等問題，立法院各委員會組織法第13條的「得」改成「應」，才是民進黨立委說的情況。民眾黨立委林國成也說，大家是來集思廣益，超過半數同意當然可開。

陳雪生說，請民進黨立委尊重主席，沒請上台就別上。鏡電視是弊案爭議要調查，他看林國成上台講話都快哭了，一籌莫展，調閱調不到東西，NCC很難提供嗎？基於法無禁止，就是可以。